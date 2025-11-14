Bentley Supersports: exclusivo, potente y muy deportivo

Bentley presentó oficialmente el nuevo Supersports, el modelo más orientado al conductor que la marca británica haya producido. Concebido para acercar la experiencia de un auto de competencia a la calle, este gran turismo lleva al extremo la filosofía de rendimiento de la marca británica, reduciendo peso, aumentando la carga aerodinámica y adoptando un enfoque completamente deportivo.

El Supersports destaca por una estética agresiva y funcional. Incorpora un splitter pronunciado, difusor trasero ampliado, un alerón fijo y numerosos elementos en fibra de carbono, incluido el techo.

La carrocería ensanchada y las llantas forjadas de 22 pulgadas refuerzan el carácter atlético del modelo, que además puede equipar neumáticos semislick de alto rendimiento para maximizar agarre en pista.

El interior, configurado únicamente para dos ocupantes, reduce aislamiento y privilegia la conexión con el vehículo: asientos deportivos más bajos, abundante fibra de carbono, cuero y materiales de competición sellan el carácter del habitáculo.

Aunque el enfoque es radical, Bentley mantiene su compromiso con la sofisticación. El chasis ha sido reforzado, los frenos son de carbono-cerámica y el vehículo incorpora distintos modos de conducción que ajustan la respuesta del motor, la suspensión y la transmisión para sacar el máximo rendimiento.

La arquitectura estructural de alta rigidez y las asistencias de estabilidad complementan un paquete de seguridad preparado para soportar altos niveles de exigencia.

Bajo el capó, el Supersports monta un motor V8 biturbo de 4,0 litros, capaz de entregar 657 caballos y 800 Nm de torque. Sin ningún tipo de hibridación, este propulsor busca una respuesta visceral, acompañado por una transmisión de doble embrague de ocho velocidades que envía toda la potencia exclusivamente al eje trasero.

Con un peso reducido a menos de 2.000 kilos, logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y una velocidad punta cercana a los 310 km/h, cifras que lo posicionan como el Bentley de calle más dinámico jamás producido.

Con el Supersports, Bentley reafirma que el lujo y la deportividad pueden coexistir en un mismo concepto, y que la exclusividad también puede expresarse en términos de desempeño puro.