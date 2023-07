Bentley vuelve a fabricar una joya de casi 100 años

Como era de esperar, el Festival de la Velocidad de Goodwood 2023 fue una gran fiesta. A la altura de su 30 aniversario y con varios británicos como protagonistas. Entre ellos, se lució el primer Bentley Speed Six de 1930 reconstruido. Un interesante proyecto de la exclusiva división Mulliner de la firma, te contamos por qué.

Hablamos de un deportivo de casi 100 años, ganador de las 24 Horas de Le Mans de forma consecutiva en 1929 y 1930 , que Bentley decidió volver a fabricar desde cero, utilizando planos y bocetos originales. Una joya clásica, de las cuales solo se construirán 12 ejemplares.

Para ello, han sido clave dos unidades originales que sirvieron para proporcionar referencias reales de muchas piezas y para crear un modelo CAD en 3D del auto completo.

El resultado es un nuevo Bentley Speed Six, no una réplica, fabricado de forma artesanal durante 10 meses. Llamado Car Zero, éste el único que no es para un cliente, sino que fue creado para pruebas de durabilidad y uso en circuito.

De la misma forma que el Bentley Speed Six que se fabricó en 1930, el de 2023 utiliza un motor de gasolina de seis cilindros y 6.5 litros. Ya se ha probado en un banco de potencia y desarrolla 205 Hp, 5 Hp más que el original.

Demás está decir que los 12 ejemplares anunciados ya están vendidos, cada uno con un exorbitante precio de 1,75 millones de euros.