BMW celebra en Chile los 50 años del Serie 3 con una edición especial

El BMW Serie 3 está festejando 50 años y para conmemorar ese hito, presentó el M340i 50th, una edición especial y exclusiva que encarna el legado deportivo, tecnológico y emocional del modelo más icónico de la marca.

El modelo incorpora un renovado diseño de llantas, un paquete “M Sport Pro”, que incluye parrilla frontal en negro, calipers en rojo brillante y los distintivos cinturones de seguridad M. En el interior, las terminaciones pasan a ser de fibra de carbono, mientras que en la parte trasera se incorpora un spoiler también en fibra de carbono, acentuando su impronta deportiva y sofisticada.

A ello le suma un motor de seis cilindros en línea BMW TwinPower Turbo de 2.993 cc, que entrega una potencia máxima de 387 HP y un torque de 500 Nm, gestionado por una transmisión automática de 8 velocidades. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,4 segundos.

Desde su debut en 1975, el BMW Serie 3 se ha consolidado como un referente mundial de dinamismo, diseño y tecnología. Con más de 15 millones de unidades vendidas a nivel global, representa cerca del 30 % de las ventas de BMW, convirtiéndose en el modelo más exitoso en la historia de la marca.

Con siete generaciones a lo largo de cinco décadas, el Serie 3 ha sabido reinventarse manteniendo siempre su esencia: deportividad, elegancia y precisión. Desde el E21 original hasta el actual G20, ha inspirado tanto a entusiastas del motor como a amantes del diseño. Modelos como el E46, el más popular de la historia, y el E30, que introdujo el legendario M3, han dejado una huella imborrable en la cultura automotriz.

Con esta edición especial del BMW M340i 50th, BMW Chile rinde homenaje a un modelo que no solo ha marcado la historia de la marca, sino que también ha acompañado a millones de personas en sus vidas. Una celebración que honra el pasado, reconoce el presente y mira hacia un futuro más sustentable, más conectado y siempre fiel al placer de conducir.