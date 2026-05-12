SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    BMW despide al Z4 y pone fin a casi 30 años de roadsters biplaza

    La producción del modelo llegó oficialmente a su fin en Austria, cerrando una historia iniciada por el Z3 en los años 90 y dejando a la marca alemana sin un descapotable biplaza en su gama.

     
    UWE FISCHER

    Punto final. Una de líneas más emblemáticas de BMW ha cerrado su último capítulo. La marca alemana confirmó el término de producción del Z4 generación G29 en la planta de Magna Steyr, en Austria, marcando el cierre de casi tres décadas ininterrumpidas de deportivos biplaza descapotables dentro de su catálogo.

    La historia moderna de estos roadsters comenzó en 1995 con el icónico Z3, un modelo que rápidamente ganó notoriedad gracias a su diseño compacto, su configuración de tracción trasera y su enfoque orientado al placer de conducción. Más adelante, el legado continuó con las distintas generaciones del Z4, consolidando una propuesta que siempre se ubicó entre el confort premium y la deportividad clásica de BMW.

    El Z4 nunca buscó ser el deportivo compacto definitivo. Su personalidad apuntaba a un equilibrio distinto: una conducción refinada, motores potentes y una experiencia más sofisticada que la de otros roadsters ligeros del mercado. Esa combinación le permitió desarrollar una identidad propia dentro de la gama BMW.

    La generación G29, lanzada en 2018, representó la evolución más moderna del concepto. El modelo destacó por recuperar la clásica capota de lona, abandonar el techo rígido retráctil de su antecesor y ofrecer una puesta a punto más enfocada en el dinamismo. Compartía plataforma con el Toyota Supra, aunque BMW desarrolló una personalidad claramente diferenciada para el Z4.

    Hardy Mutschler

    Uno de los elementos más valorados en la etapa final de vida del modelo fue la incorporación de una transmisión manual de seis velocidades en determinadas versiones, una configuración cada vez más escasa en la industria y especialmente apreciada entre los entusiastas. Esta variante ayudó a reforzar el carácter purista del roadster justo antes de su despedida definitiva.

    A nivel de diseño, el Z4 mantenía proporciones clásicas de deportivo biplaza: capó largo, habitáculo retrasado y una silueta baja y musculosa. Su interior combinaba materiales premium, tecnología digital y una posición de manejo centrada en el conductor, reforzando el enfoque “driver-oriented” característico de la marca bávara.

    El final del Z4, que tuvo una versión final especial, también coincide con la desaparición gradual de otros convertibles dentro de BMW, como el Serie 8 Cabrio. Con ello, el Serie 4 Convertible queda como el único descapotable disponible actualmente en la gama.

    A la espera de un sucesor, el Z4 deja una huella imborrable dentro de la historia BMW.

    Más sobre:NoticiasBMWZ4Z3RoadsterVehículos descapotablesAutos premium

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crisis en Minciencia: la trama que terminó con el primer caído del gabinete de Kast y los ojos puestos sobre Lincolao

    El deshielo entre Squella e Irarrázaval: acuerdan coordinaciones periódicas tras crisis republicana

    Juzgado de Garantía decide ampliar en 150 días investigación de caso Julia Chuñil tras petición de la Fiscalía

    Lo que no se vio del reecuentro entre Kast y el Partido Republicano en medio de turbulencias

    Alemania da un giro y planea una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

    Las reservadas solicitudes de la Fiscalía al gobierno para detectar movimientos de imputados en la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Mazda BT-50 estrena motor Euro 6e y nueva caja automática

    Mazda BT-50 estrena motor Euro 6e y nueva caja automática

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Juzgado de Garantía decide ampliar en 150 días investigación de caso Julia Chuñil tras petición de la Fiscalía
    Chile

    Juzgado de Garantía decide ampliar en 150 días investigación de caso Julia Chuñil tras petición de la Fiscalía

    Lo que no se vio del reecuentro entre Kast y el Partido Republicano en medio de turbulencias

    Megaproyecto: gobierno pone marcha un plan anti-tsunami que haría caer un millar de indicaciones opositoras en un acto

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”
    Negocios

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Fiscalía deja sin efecto audiencia de formalización contra ejecutivos de Molycop por querella de CAP

    Rodrigo Vergara y megarreforma: “Está bien que la discusión se centre en los riesgos fiscales y busquemos formas de mitigarlos”

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    “No se puede ser indiferente”: candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile revisarán el contrato con Azul Azul
    El Deportivo

    “No se puede ser indiferente”: candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile revisarán el contrato con Azul Azul

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026

    Champions League y descensos: todo lo que se juegan los chilenos en las últimas tres fechas de LaLiga

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026
    Cultura y entretención

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral

    El nuevo documental de Oasis llega a los cines y al streaming

    Alemania da un giro y planea una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias
    Mundo

    Alemania da un giro y planea una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

    Dimiten cuatro miembros del gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos
    Paula

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá