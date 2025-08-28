BMW R 1300 RT en Chile: una nueva alternativa para el turismo premium

La nueva BMW R 1300 RT se presentó en Chile con el objetivo de elevar los estándares del motociclismo de turismo gracias a su combinación de confort, tecnología, desempeño y dinamismo.

Mantiene el espíritu aventurero y viajero de su predecesora, pero toma el desafío de mejorar la experiencia.

Su motor bóxer de 1.300 cc, que genera 145 Hp y 149 Nm de torque, es el más potente que ha producido la marca hasta la fecha, que puede gestionarse con una transmisión BMW R 1300 RT automática o manual, gracias al Asistente de Cambio Automatizado (ASA), disponible como opción.

Además, suma una suspensión electrónica Dynamic Chassis Adaption (DCA) opcional, que ofrece dos geometrías de chasis distintas para adaptarse a estilos de manejo: relajado o deportivo. El nuevo chasis de acero estampado, junto con el marco trasero de aluminio, reduce el peso y mejora la maniobrabilidad, mientras que la nueva suspensión EVO Telelever y EVO Paralever optimiza la precisión en la dirección y la estabilidad.

Su diseño también es más dinámico y ligero, para garantizar confort en largos recorridos. Nuevos asientos, más opciones de ajuste, y un sistema de equipaje completamente rediseñado -con maleteros Vario y topcase electrificados- apuntan a entregar una experiencia touring premium.

Para mayor seguridad y asistencia, incorpora Control de Crucero Activo (ACC), Advertencia de Colisión Frontal, Cambio de Carril y Colisión Trasera (opcionales), además de ABS Pro y control de par de arrastre (MSR) de serie.

En el centro de la experiencia está una pantalla TFT a color de 10.25”, con navegación integrada y un nuevo Hub de Conectividad para operar accesorios como chalecos calefaccionados o gafas inteligentes. El sistema de audio, junto a la opción Audio Pro, entrega una experiencia sonora envolvente y personalizable.

Está disponible en cuatro colores: blanco alpino, triple black, impulse y Option 719 Camargue. Su precio de lista arranca desde $ 33.990.000,