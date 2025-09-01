BYD desplaza a Tesla en la venta de autos eléctricos en Europa

BYD sube sus ganancias en medio de agresiva estrategia de descuentos en precios de autos eléctricos

El mercado europeo de vehículos eléctricos atraviesa un momento de transformación acelerada. El último informe de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) así lo muestra.

Entre enero y julio, los eléctricos representaron un 15,6% de las ventas, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Pese a esta alta sostenida de la demanda general, Tesla ha sufrido una caída histórica. Sigue dominando en el periodo enero-julio, alcanzando el 1,2% , sin embargo, eso es casi la mitad de la cuota del 2,1% que registró el año anterior.

Además, al centrarse en la cuota de mercado correspondiente a julio, esta fue de 0,7%, mientras que la de BYD fue de 1,1%.

Este retroceso se produce en un escenario donde el sector eléctrico mantiene una curva ascendente, lo que refleja una pérdida puntual de competitividad para Tesla más que un enfriamiento de la electromovilidad en general.

Muchos analistas lo asocian a la creciente mala percepción sobre Elon Musk, a la baja desde su participación en la campaña presidencial y en el gobierno de Donald Trump.

Otros factores que explicarían el retroceso es su gama de modelos que acusa falta de renovación.

Mientras tanto, BYD ha capitalizado la coyuntura con una estrategia basada en precios competitivos, variedad de productos y una presencia en expansión. Eso sí, esos precios competitivos, redujeron casi un 30 % sus ganancias netas en comparación con el período anterior.

De todas formas, ni Tesla ni BYD son el líder del mercado eléctrico europeo. Ese honor recae en otra marca: Volkswagen.