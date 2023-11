BYD sube la apuesta en Chile y anuncia una camioneta eléctrica para 2024

El 7 de diciembre de 2022 debutaba oficialmente BYD en Chile. La firma china, una de las empresas más grandes de electromovilidad en el mundo, regresaba a nuestro país al segmento de vehículos de pasajeros con un plan de acción que se anunciaba como progresivo, escalón a escalón, sin embargo, a un año del desembarco, la hoja de ruta cambió y dio un agresivo salto a la ofensiva, lo que quedó demostrado con el debut del BYQ Qin Plus, el séptimo integrante en el catálogo del fabricante asiático.

Siete modelos nuevos en un año no es común para ninguna marca. Es por eso que durante la presentación del flamante sedán híbrido enchufable conversamos con Cristián Garcés, gerente de BYD Auto, para analizar el cambio en la estrategia del fabricante asiático.

Cristián Garcés, gerente de BYD Chile

El ejecutivo recuerda que el plan original era tener dos locales y tres modelos en el line-up. Pero los números se ajustaron, y este año cerrarán con cinco locales. El primero fue Movicenter, luego vino el de Padre Hurtado (Vitacura). Este mes será el turno en Mall Plaza Vespucio, mientras para diciembre se espera la apertura en Mall Plaza Los Dominicos. A ellos se suma la presencia en Viña del Mar.

El crecimiento a nivel de red de locales no se detendrá. Para julio de 2024 se aguarda la nueva casa matriz en La Dehesa (ex Infiniti) y ampliación a regiones. En total, el próximo año serán 16 locales en Chile, dando vida al plan 8+8, con ocho locales en Región Metropolitana y ocho en regiones, y cobertura desde Antofagasta a Puerto Montt.

La extendida presencia tiene una razón clara. Fortalecer la presencia de la marca y así poder aumentar las ventas, que este año sumarán cerca de 300 unidades. Y para 2024 el objetivo es sumamente ambicioso, puesto que el propio Garcés precisa que esperan vender 1.800 unidades, sextuplicando las matriculaciones en solo una temporada. Y no se queda ahí. Para 2025 el plan es vender 3.300 unidades, aumentar a 7.330 en 2026 y llegar a 12.000 en 2027.

Gran aumento de gama

La apuesta de BYD en Chile puede parecer un poco desmedida, más si se considera que las proyecciones de la industria no indican mayores variaciones en 2024. Además, los vehículos electrificados (híbridos enchufables y eléctricos) todavía no despegan con fuerza.

Según cifras presentadas por BYD Chile, entre enero y octubre de este año se han vendido 1.600 unidades electrificadas, de las cuales 1.221 corresponden a 100% eléctricos y 379 unidades a híbridas enchufables.

En ese listado, BYD ya empieza a tomar protagonismo. El Yuan Plus vendió 86 unidades en los primeros 10 meses del año y es el cuarto vehículo eléctrico de mayores matriculaciones del país, solo superado por el Maple 60S (261), Kia Niro (182) y Maxus eDeliver3 (101). Otro modelo importante es el Song Plus DM-i, con 52 unidades y en el décimo lugar entre los electrificados.

Tomando ese contexto, Cristián Garcés apuesta a ganador para 2024 con los nuevos locales y una ampliación de gama que verá la llegada del nuevo Tang, el Seagull EV que se llamará Dolphin Mini y el nuevo Seal. A esas renovaciones se sumará la primera pick-up PHEV, el renovado Song Plus DM-i, el Sea Lion, el Yuan Up y los híbridos enchufables Song Plus Pro DM-i y Tang DM-i.

Con esto, la marca dispondrá de una oferta que le permitirá tener un producto cada 5 millones de pesos entre los 20 y 80 millones de pesos.

Otro sector que se atacará con fuerza será el programa Mi Taxi Eléctrico, servicio de gobierno que permite descontar hasta 16 millones en la renovación de un taxi con motor a combustión por un vehículo eléctrico.

Si este año BYD logró vender 70 unidades, para 2024 el objetivo es ocupar 600 unidades de los 1.500 cupos que entregará el gobierno desde enero.

Como se ve, un plan muy agresivo con el que buscará convertirse en un referente del mercado local, soñando con que en un par de años puede pelear el primer lugar de las marcas más vendidas. Hoy eso parece muy lejano, pero hace cinco años pocos habrían apostado al actual crecimiento de BYD a nivel global que lo tiene como el fabricante que mayor cantidad de autos electrificados vende en el mundo.