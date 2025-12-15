SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Caterham rompe el silencio y muestra su primer deportivo eléctrico

    Tras más de un año sin novedades, la firma británica presentará en enero el primer prototipo funcional del Project V, su esperado deportivo eléctrico, que debutará en público en el Tokyo Auto Salon.

     

    El próximo 9 de enero, en el marco del Salón de Tokio, Caterham mostrará en público un prototipo casi definitivo del Project V, su primer deportivo 100% eléctrico. El anuncio marca el regreso de la marca británica a la agenda noticiosa tras varios meses sin actualizaciones relevantes sobre el proyecto, que representa un punto de inflexión en su historia reciente.

    Se trata del primer ejemplar completamente operativo del Project V, un hito clave para un programa que había quedado en pausa comunicacional desde octubre del año pasado, cuando Caterham anunció su alianza con Yamaha para el desarrollo del sistema eléctrico.

    Ahora, el foco estará en evaluar el motor eléctrico montado en el eje trasero, además del rendimiento y la seguridad de la batería, junto con la resistencia del chasis.

    “Este paso nos permite iniciar un programa de pruebas completo del vehículo”, dijo el CEO de Caterham, Kazuho Takahashi, quien asumió el control directo de la compañía el mes pasado, tras la salida de Bob Laishley. Takahashi, además, es presidente y fundador de VT Holdings, grupo japonés que adquirió Caterham en 2021.

    Un proyecto que se toma su tiempo

    El Project V fue presentado originalmente como concept car en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2023 y, en ese momento, se hablaba de un posible lanzamiento comercial en 2026. Sin embargo, considerando que recién ahora comienzan las pruebas dinámicas, ese calendario parece cada vez más ajustado.

    Tampoco está claro cuánto se mantendrá del diseño y las especificaciones originales. El conceptual prometía 268 Hp, una autonomía cercana a los 400 kilómetros y un precio inferior a las 80 mil libras. El escenario, eso sí, ha cambiado: mientras la tecnología eléctrica ha avanzado rápido, el negocio de los deportivos eléctricos se ha vuelto más complejo.

    El contexto no ayuda

    Marcas como Lotus y Porsche han ajustado sus planes frente a una demanda más tibia de lo esperado por este tipo de modelos. Incluso, Porsche decidió mantener motores a combustión en futuras versiones del 718, pese a planes iniciales de electrificación total. En ese contexto, no se descarta que Caterham termine evaluando otras alternativas mecánicas para el Project V.

    Por ahora, el prototipo que se verá en enero será la primera señal concreta de que el proyecto sigue vivo. Y en un mundo donde los deportivos eléctricos aún buscan su lugar, Caterham quiere demostrar que la diversión al volante no tiene por qué desaparecer al apagar el motor a combustión.

    Más sobre:NoticiasCaterhamProject VPrototipoAutos deportivosAutos eléctricosElectromovilidadSalón de Tokio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los detalles del viaje que tendrá José Antonio Kast a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Cámara de Diputados rechaza cuestión previa en acusación constitucional contra el suspendido ministro Simpertigue

    Squella responde a dichos de Petro por triunfo de Kast y apunta contra su administración en Colombia

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del volumen 2
    Chile

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del volumen 2

    Los detalles del viaje que tendrá José Antonio Kast a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

    Cámara de Diputados rechaza cuestión previa en acusación constitucional contra el suspendido ministro Simpertigue

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”
    Negocios

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    Director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, deja el cargo en marzo de 2026

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a Rayo Vallecano en la liga española
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a Rayo Vallecano en la liga española

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max
    Cultura y entretención

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo
    Mundo

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    El ascenso y la caída de Jimmy Lai: la dura condena al magnate prodemocracia de Hong Kong

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro