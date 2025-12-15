Caterham rompe el silencio y muestra su primer deportivo eléctrico

El próximo 9 de enero, en el marco del Salón de Tokio, Caterham mostrará en público un prototipo casi definitivo del Project V, su primer deportivo 100% eléctrico. El anuncio marca el regreso de la marca británica a la agenda noticiosa tras varios meses sin actualizaciones relevantes sobre el proyecto, que representa un punto de inflexión en su historia reciente.

Se trata del primer ejemplar completamente operativo del Project V, un hito clave para un programa que había quedado en pausa comunicacional desde octubre del año pasado, cuando Caterham anunció su alianza con Yamaha para el desarrollo del sistema eléctrico.

Ahora, el foco estará en evaluar el motor eléctrico montado en el eje trasero, además del rendimiento y la seguridad de la batería, junto con la resistencia del chasis.

“Este paso nos permite iniciar un programa de pruebas completo del vehículo”, dijo el CEO de Caterham, Kazuho Takahashi, quien asumió el control directo de la compañía el mes pasado, tras la salida de Bob Laishley. Takahashi, además, es presidente y fundador de VT Holdings, grupo japonés que adquirió Caterham en 2021.

Un proyecto que se toma su tiempo

El Project V fue presentado originalmente como concept car en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2023 y, en ese momento, se hablaba de un posible lanzamiento comercial en 2026. Sin embargo, considerando que recién ahora comienzan las pruebas dinámicas, ese calendario parece cada vez más ajustado.

Tampoco está claro cuánto se mantendrá del diseño y las especificaciones originales. El conceptual prometía 268 Hp, una autonomía cercana a los 400 kilómetros y un precio inferior a las 80 mil libras. El escenario, eso sí, ha cambiado: mientras la tecnología eléctrica ha avanzado rápido, el negocio de los deportivos eléctricos se ha vuelto más complejo.

El contexto no ayuda

Marcas como Lotus y Porsche han ajustado sus planes frente a una demanda más tibia de lo esperado por este tipo de modelos. Incluso, Porsche decidió mantener motores a combustión en futuras versiones del 718, pese a planes iniciales de electrificación total. En ese contexto, no se descarta que Caterham termine evaluando otras alternativas mecánicas para el Project V.

Por ahora, el prototipo que se verá en enero será la primera señal concreta de que el proyecto sigue vivo. Y en un mundo donde los deportivos eléctricos aún buscan su lugar, Caterham quiere demostrar que la diversión al volante no tiene por qué desaparecer al apagar el motor a combustión.