“Chaleco” López es el nuevo embajador de Maxus

A través de una conferencia virtual, Maxus presentó a su nuevo embajador: Francisco “Chaleco” López, anunciando que una vez terminé la contingencia por el Covid-19, el deportista y piloto nacional se trasladará en una T60, modelo que lo ayudará en la preparación para sus próximas competencias y también lo acompañará en su vida diaria.

“Antes de que llegara a Chile el Covid-19, alcancé a probar la T60 unas semanas y me sentí muy cómodo con ella. Además, me pone muy contento que Maxus me apoye en mi carrera, ya que este no será un año fácil y contar con el respaldo de una marca y camioneta como ésta, sin duda, que ayuda a sobrellevar de mejor manera esta situación. Además, cuando podamos retomar la normalidad, me ayudará con mis entrenamientos. Le quiero sacar el mayor provecho, tanto en mi vida personal como profesional”, relató el piloto ganador del Rally Dakar 2019.

Ante la llegada del nuevo embajador y del escenario actual, el gerente de Maxus, Maximiliano Sfeir, aseguró que “desde antes de que entráramos en esta pandemia, sabíamos que para los deportistas nacionales es difícil encontrar apoyo para impulsar sus carreras, por lo que poder ayudar y, además, sumar a nuestra familia a un piloto y persona como es Chaleco López, nos pone muy feliz. Sabemos las prestaciones y capacidades que tiene la T60 y estamos seguros de que ambos harán una excelente dupla en cualquier camino al que se enfrenten”.

Además, “Chaleco” López aclaró que el modelo asiático será el vehículo que lo acompañará en sus roles de papá y piloto, para eso destacó “que la Maxus T60 sea doble cabina, amplia y muy cómoda, son parte de las características que más me gustaron. Si a eso le sumo las buenas prestaciones que tiene su motor y la estética, es ideal para que sea mi compañera”.

El oriundo de Teno tendrá dos Maxus T60, una para uso familiar y otra para acompañarlo en sus quehaceres profesionales. Ambas serán versión GLX, equipadas con un motor de 2,8 litros de 147 Hp, transmisión automática de seis velocidades y tracción total. En seguridad suma frenos ABS, doble airbag, cámara de retroceso, anclaje ISOFIX, entre otras características.

En Chile, esta pick-up se ubica dentro de las diez camionetas más vendidas del último año y desde su llegada al país, ya se han comercializado 6.200 unidades.