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    Chery muestra su nueva tecnología híbrida enchufable CSH en Chile

    La marca presentó en el país una generación de SUV con sistema híbrido enchufable que integra motor turbo, baterías de mayor capacidad y conducción eléctrica para trayectos diarios.

     

    Los sistemas híbridos enchufables, que permiten circular en modo eléctrico en trayectos cortos sin depender exclusivamente de la recarga, se están tomando las nuevas tecnologías, por sobre las opciones 100% eléctricas. Bajo esa lógica, Chery presentó en Chile su tecnología Chery Super Hybrid (CSH), un sistema que integra motor a combustión, motores eléctricos y baterías de mayor capacidad para ampliar la autonomía eléctrica y reducir el consumo de combustible.

    La marca presentó cuatro modelos equipados con esta plataforma: Chery Tiggo 4 Pro Max CSH, Chery Tiggo 7 Pro Max CSH, Chery Tiggo 8 Pro Max CSH y Chery Tiggo 9 CSH. Según explicó la compañía, la tecnología CSH combina un motor turbo con uno o dos motores eléctricos junto a baterías de mayor capacidad, lo que permite circular en modo completamente eléctrico durante gran parte de los desplazamientos urbanos.

    De acuerdo con la marca, la tecnología fue diseñada para adaptarse a trayectos urbanos donde la conducción eléctrica puede cubrir gran parte del recorrido diario. Las baterías pueden recargarse mediante conexión externa y también durante la conducción, lo que permite alternar entre ambas fuentes de energía.

    El desarrollo de este tipo de sistemas responde a una transición que avanza en distintos mercados, donde las soluciones híbridas enchufables aparecen como una alternativa intermedia entre los vehículos a combustión tradicional y los eléctricos puros.

    Más allá de los números de potencia o autonomía, el foco de estas tecnologías está en cómo se integran al uso cotidiano: trayectos cortos en modo eléctrico, recargas domiciliarias y un motor a combustión que sigue disponible cuando el viaje se extiende más allá de la ciudad.

    Sistema híbrido enchufable

    Uno de los modelos presentados fue el Chery Tiggo 7 Pro Max CSH, SUV del segmento C que incorpora un motor turbo de 1,5 litros junto a un sistema eléctrico alimentado por una batería de 18,3 kWh. El conjunto alcanza una potencia combinada de 315 HP y permite recorrer hasta 90 kilómetros en modo 100% eléctrico.

    También se mostró el Chery Tiggo 8 Pro Max CSH, un SUV de tres filas que utiliza una configuración similar, con una potencia combinada de 342 HP y una batería de 18,4 kWh. Con esta capacidad, el modelo puede alcanzar cerca de 95 kilómetros de autonomía eléctrica antes de recurrir al motor a combustión.

    En el segmento superior se ubica el Chery Tiggo 9 CSH, que suma dos motores eléctricos al sistema híbrido. La configuración entrega 375 HP y 610 Nm de torque, además de una autonomía total que supera los 1.400 kilómetros considerando el uso combinado de energía eléctrica y combustible.

    La gama se completa con el Chery Tiggo 4 Pro Max CSH, que funciona como punto de entrada a esta tecnología. Este modelo incorpora un motor 1,5 litros asociado a un sistema eléctrico que alcanza 201 HP de potencia y una autonomía total cercana a los 1.000 kilómetros.

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