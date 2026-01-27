SUSCRÍBETE POR $1100
    Chile recargado: Copec y Tesla llevan Superchargers a la ruta

    Entre La Serena y Puerto Montt se instalarán cargadores ultra rápidos con energía 100% renovable, para viajes largos sin interrupciones.

     

    El camino hacia la electromovilidad en Chile suma un nuevo impulso. Copec y Tesla anunciaron un plan conjunto para instalar cargadores Tesla Supercharger en estaciones de servicio Copec, cubriendo la ruta desde La Serena hasta Puerto Montt, con aproximadamente 200 kilómetros entre cada punto de recarga.

    Cada lugar contará con cuatro cargadores de hasta 250 kW de potencia, capaces de entregar hasta 280 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos. La energía provendrá completamente de fuentes renovables, a través de Copec Emoac, la filial de la compañía dedicada a soluciones verdes.

    Los servicios de carga se podrán gestionar desde la App Copec o la App Tesla, incluyendo los beneficios del programa Full Copec, lo que facilita el uso de la red para todo tipo de vehículos eléctricos.

    Arturo Natho, gerente general de Copec, señaló que la alianza “permite complementar la red que hemos ido desarrollando y aportar a que los vehículos eléctricos sean una alternativa confiable para recorrer Chile”.

    Agustín Amoretti, gerente general de Tesla Chile, agregó que “la expansión de los Superchargers no solo suma puntos de carga, sino que ofrece viajes tranquilos y seguros dentro y fuera de las ciudades, con una infraestructura confiable como base para la movilidad sostenible”.

    La instalación de los Superchargers se implementará durante 2026, de manera gradual, y convivirá con otras alternativas de carga en las estaciones, aumentando la disponibilidad y reduciendo los tiempos de espera. Además, Copec seguirá actualizando su red Voltex, incorporando cargadores que podrán alcanzar hasta 600 kW según la estación.

    Con esta iniciativa, ambas compañías buscan fortalecer la electromovilidad en Chile con una red más abierta, interoperable y basada en energía 100% renovable, acompañando el crecimiento de los vehículos eléctricos y promoviendo una movilidad más limpia y confiable.

