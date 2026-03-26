SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    ¿Cuáles son los vehículos con nuevas energías más vendidos en Chile?

    En tiempos donde varios comienzan a analizar la opción de adquirir un modelo eléctrico e híbrido, les presentamos el listado con los preferidos por los consumidores durante este año.

     

    Según las cifras de febrero, publicadas recientemente por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), las ventas de vehículos de vehículos cero y bajas emisiones muestra un crecimiento de 60% en 2026, con 6.017 unidades comercializadas.

    De todas formas, los números no alcanzan a una participación de mercado del 15%, por lo que para la industria muestra que el país todavía se encuentra en una etapa de adopción.

    En una contingencia nacional agitada tras las anuncios del gobierno de José Antonio Kast que implicarán fuertes alzas en el precio de los combustibles, las nuevas energías alcanzan un estatus atractivo para los consumidores interesados en disminuir los gastos en movilización.

    En el país, son los vehículos electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) los que lideran las ventas de este segmento, con alrededor del 70%, aunque durante febrero los electrificados enchufables (100% eléctricos e híbridos enchufables) registraron un avance de 152,3%.

    Aquí les mostramos el listado de los vehículos de nuevas energías más vendidos en el país durante los primeros dos meses del año.

    Top 5 microhíbridos (MHEV)

    • Suzuki Fronx: 856
    • Suzuki Swift: 506
    • Peugeot 3008: 117
    • Peugeot Nuevo 2008: 114
    • Jeep Avenger: 106

    Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)

    • Toyota Yaris Cross: 425
    • Toyota Corolla Cross: 415
    • Toyota RAV4: 193
    • Hyundai Kona: 150
    • Hyundai Tucson: 131

    Top 5 100 eléctricos (BEV)

    • Tesla Model Y: 96
    • Tesla Model 3: 85
    • Volvo EX30: 63
    • JAC Ignite 30X: 54
    • BYD Dolphin Mini: 37

    Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

    • BYD Song Plus: 114
    • Changan CS55 Plus IDD: 103
    • BYD Shark: 55
    • Riddara RD6 PHEV: 49
    • Volvo XC60 II: 48
    Más sobre:NoticiasANACIndustria automotrizElectromovilidadAutos eléctricosAutos híbridos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump vuelve a cargar contra la OTAN por “no hacer absolutamente nada” contra Irán: “No olvidaremos”

    Cadena perpetua: tribunal francés declara culpable a Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki

    Diputada Ximena Ossandón (RN) realizada llamado a no sacar “ventajas políticas” por alza de combustible: “Me parece que es de baja monta”

    Israel anuncia la muerte del comandante de la Armada de Irán, considerado responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz

    Precio del petróleo rebota y el barril vuelve a superar la barrera de los US$ 100

    “Es peor que Hitler”: Hackean redes sociales de Kast y publican mensaje contra Donald Trump

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 26 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 26 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Temblor hoy, jueves 26 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 26 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cadena perpetua: tribunal francés declara culpable a Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki

    Diputada Ximena Ossandón (RN) realizada llamado a no sacar “ventajas políticas” por alza de combustible: “Me parece que es de baja monta”

    Briones mantiene críticas al gobierno por “Estado en la quiebra”, pero respalda a Quiroz por alza del precio de las bencinas
    Negocios

    Briones mantiene críticas al gobierno por “Estado en la quiebra”, pero respalda a Quiroz por alza del precio de las bencinas

    Precio del petróleo rebota y el barril vuelve a superar la barrera de los US$ 100

    Productos agrícolas podrían subir hasta 50% por combustibles, según gremio de ferias libres

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”
    Tendencias

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    Por qué los días en el planeta Tierra se están alargando cada vez más, según un estudio

    La millonaria denuncia de Everton contra Universidad Católica tras el duelo disputado en el Claro Arena
    El Deportivo

    La millonaria denuncia de Everton contra Universidad Católica tras el duelo disputado en el Claro Arena

    La Roja en Oceanía, Brasil ante Francia y Bielsa en Wembley: la cartelera de amistosos que ofrece la primera fecha FIFA de 2026

    “Que Vidal se quede en la casa, mejor”: la hilarante recomendación del Rey en pleno triunfo de Colo Colo

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    La noche en que Canal 13 censuró a Soda Stereo en su estreno televisivo en Chile
    Cultura y entretención

    La noche en que Canal 13 censuró a Soda Stereo en su estreno televisivo en Chile

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Trump vuelve a cargar contra la OTAN por “no hacer absolutamente nada” contra Irán: “No olvidaremos”
    Mundo

    Trump vuelve a cargar contra la OTAN por “no hacer absolutamente nada” contra Irán: “No olvidaremos”

    Israel anuncia la muerte del comandante de la Armada de Irán, considerado responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz

    China pide “aprovechar las oportunidades para la paz” y apela a “unas conversaciones sinceras” entre Estados Unidos e Irán

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme