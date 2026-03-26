¿Cuáles son los vehículos con nuevas energías más vendidos en Chile?
En tiempos donde varios comienzan a analizar la opción de adquirir un modelo eléctrico e híbrido, les presentamos el listado con los preferidos por los consumidores durante este año.
Según las cifras de febrero, publicadas recientemente por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), las ventas de vehículos de vehículos cero y bajas emisiones muestra un crecimiento de 60% en 2026, con 6.017 unidades comercializadas.
De todas formas, los números no alcanzan a una participación de mercado del 15%, por lo que para la industria muestra que el país todavía se encuentra en una etapa de adopción.
En una contingencia nacional agitada tras las anuncios del gobierno de José Antonio Kast que implicarán fuertes alzas en el precio de los combustibles, las nuevas energías alcanzan un estatus atractivo para los consumidores interesados en disminuir los gastos en movilización.
En el país, son los vehículos electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) los que lideran las ventas de este segmento, con alrededor del 70%, aunque durante febrero los electrificados enchufables (100% eléctricos e híbridos enchufables) registraron un avance de 152,3%.
Aquí les mostramos el listado de los vehículos de nuevas energías más vendidos en el país durante los primeros dos meses del año.
Top 5 microhíbridos (MHEV)
- Suzuki Fronx: 856
- Suzuki Swift: 506
- Peugeot 3008: 117
- Peugeot Nuevo 2008: 114
- Jeep Avenger: 106
Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)
- Toyota Yaris Cross: 425
- Toyota Corolla Cross: 415
- Toyota RAV4: 193
- Hyundai Kona: 150
- Hyundai Tucson: 131
Top 5 100 eléctricos (BEV)
- Tesla Model Y: 96
- Tesla Model 3: 85
- Volvo EX30: 63
- JAC Ignite 30X: 54
- BYD Dolphin Mini: 37
Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)
- BYD Song Plus: 114
- Changan CS55 Plus IDD: 103
- BYD Shark: 55
- Riddara RD6 PHEV: 49
- Volvo XC60 II: 48
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