Cupra Tindaya, el prototipo que anticipa el futuro de la marca

En el Salón IAA Mobility 2025 de Munich, la marca española presenta el showcar que encarna su propuesta para los próximos años.

 

Cupra aprovechó el escenario del IAA Mobility 2025 en Munich para presentar el Tindaya showcar, un prototipo que encarna la visión de futuro de la firma española y que marca el rumbo de su próximo lenguaje de diseño.

El conceptual eléctrico toma su nombre de una montaña icónica de Fuerteventura y proyecta un espíritu audaz y singular. Su estética se apoya en líneas limpias y musculosas que transmiten dinamismo, mientras que en el interior se privilegia la conexión directa entre conductor y máquina, con un entorno digital avanzado pero diseñado para no perder el protagonismo de la experiencia al volante.

Markus Haupt, CEO interino de la marca, fue enfático al definirlo como algo más que un ejercicio de estilo: “El Tindaya no es un sueño ni una ambición, es nuestra declaración de intenciones y se convertirá en realidad. La emoción de conducir siempre será el centro de lo que hacemos”.

Este modelo conceptual, cuya producción podría materializarse para la próxima década, no solo adelanta el futuro estético de la marca, también refleja una evolución en su filosofía: un diseño más radical y emocional, que busca conectar con una comunidad global de conductores inconformistas.

El Cupra Tindaya showcar se convierte así en mucho más que un prototipo: es la hoja de ruta de una marca que no teme diferenciarse, que busca consolidar su identidad y que prepara el terreno para una nueva generación de modelos eléctricos y conectados, diseñados sin renunciar a lo más importante: la pasión de conducir.

La puesta en escena en el Open Space de la marca en Múnich se acompañó de otras novedades estratégicas, como la presentación de las Tribe Editions, versiones especiales que combinan carácter rebelde con innovación sostenible, y la confirmación de que el Cupra Raval debutará mundialmente en Barcelona en marzo de 2026.

La expansión internacional también fue protagonista, con el anuncio de que la compañía estudia su llegada a Oriente Medio como parte de su proceso de globalización.

