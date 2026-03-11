Dacia Striker: el nuevo crossover familiar que prepara la marca y que podría abrirse paso fuera de Europa

Dacia adelantó el Striker, un nuevo crossover de enfoque familiar que ampliará su oferta en el segmento C. El modelo fue presentado como parte del plan estratégico de la marca hacia 2030 y se sumará a una gama donde ya conviven modelos como el Duster, el Jogger y el Bigster.

Con 4,62 metros de largo y construido sobre la plataforma CMF-B del Grupo Renault, el Striker se ubicará entre los vehículos más grandes del catálogo de la firma rumana. Su propuesta mezcla rasgos de distintos tipos de carrocería: la silueta de un station wagon, la practicidad de un compacto amplio y la altura libre al suelo de un SUV.

En el exterior destaca un frontal vertical con la nueva firma luminosa de la marca y una parrilla con el emblema de Dacia al centro. En la zaga, los pilotos verticales están unidos por una franja negra que cruza el portón, un recurso de diseño que refuerza su carácter robusto.

En el plano mecánico, el modelo contará con distintas alternativas electrificadas. La marca adelantó que habrá versiones híbridas, una opción Hybrid 4x4 y motorizaciones alimentadas por gas licuado de petróleo (GLP), una tecnología que Dacia ha mantenido como parte de su oferta en Europa.

El nombre Striker fue revelado días antes de la presentación del modelo. Según explicó la compañía, la denominación se inspira en la expresión inglesa “to make a strike, to hit the mark”, que puede interpretarse como dar un golpe o acertar en el objetivo.

El modelo también sigue una tradición dentro del catálogo de la marca: varios de sus vehículos terminan con las letras “ER”, como ocurre con Duster, Jogger y Bigster.

La duda sobre su llegada a Chile

El Striker tendrá un precio de partida inferior a los 25.000 euros y su presentación completa está prevista para junio, cuando también se conocerá el interior del modelo.

Por ahora, la estrategia de Dacia apunta principalmente a Europa. Sin embargo, algunos vehículos desarrollados por la marca rumana han llegado a América Latina bajo el emblema de Renault, como ocurrió con el Duster.

En ese contexto, queda abierta la pregunta sobre si el nuevo Striker podría seguir un camino similar y eventualmente aparecer en mercados como Chile bajo otra marca dentro del grupo.