SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

¿De qué se trata Woven City? La ciudad experimental creada por Toyota

La primera etapa de la localidad fue inaugurada este jueves en Japón. En ella, se realizarán pruebas de convivencia entre personas, vehículos autónomos y robots, entre otras.

 

Toyota acaba de dar un paso tangible hacia su visión del futuro con la inauguración de la primera sección funcional de Woven City, una ciudad experimental ubicada en Susono, cerca del Monte Fuji, que está destinada a probar nuevas formas de movilidad, robótica, viviendas inteligentes y servicios urbanos digitales.

El proyecto, liderado por Woven by Toyota, busca integrar lo que hasta ahora solo existía como prototipos y transformarse en un laboratorio vivo en el que innovación, sustentabilidad y vida real se funden.

La fase inicial de Woven City incluye 14 edificaciones, de las cuales ocho son residenciales, formuladas para alojar a unas 300 personas, principalmente empleados de Toyota y sus familias.

Se espera que esta cifra crezca hacia los 2.000 habitantes cuando se completen futuras etapas.

Estos primeros habitantes, llamados “Weavers”, son clave: su experiencia y retroalimentación permitirán ajustes en tecnologías, servicios e infraestructura, convirtiéndolos en participantes activos del experimento urbano.

En Woven City, Toyota evaluará vehículos autónomos, robots de reparto, sistemas de transporte interior automatizado, redes de energía limpia, gestión ambiental, calidad del aire interior y servicios cotidianos bajo nuevas lógicas de conectividad e inteligencia artificial.

La arquitectura también juega un rol esencial. Los edificios mixtos combinan madera, paneles solares, espacios verdes y diseño orientado al bienestar. Se ha logrado la certificación LEED Platinum para comunidades, un reconocimiento al diseño sostenible.

Además, los caminos dentro de la ciudad se planifican para diferentes clases de uso: zonas de tránsito rápido para vehículos, áreas mixtas y espacios exclusivos para movilidad personal o peatonal.

S.Yamauchi

Asimismo, ya se han decidido prioridades ambientales, como la energía renovable, electrificación de transporte, eficiencia energética, gestión sostenible del agua y políticas cero emisiones en los vehículos.

Las pruebas también incluirán robots de cámaras, vehículos autónomos de reparto, ambientes interiores que controlan pólenes, y tecnología doméstica inteligente.

Para abril de 2026 está previsto que se permita la entrada de visitantes a Woven City.

Más sobre:NoticiasToyotaWoven CityVehículos autónomosCiudades inteligentes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia

Gobierno aumenta listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga

Mario Marcel reaparece luego de su salida del Ministerio de Hacienda

Dante Contreras critica al Banco Central por reporte sobre el empleo y sospecha de intencionalidad política

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos
Chile

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Apunta a la administración anterior: GORE de Biobío denuncia compra millonaria de terrenos inviables para viviendas sociales

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso
Negocios

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso

Gobierno aumenta listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga

Mario Marcel reaparece luego de su salida del Ministerio de Hacienda

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Un alce, un jaguar y un águila: la FIFA revela las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026
El Deportivo

Un alce, un jaguar y un águila: la FIFA revela las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026

Felipe Correa aborda la posibilidad de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja y define el futuro de Nicolás Córdova

En vivo: la Roja Sub 20 debuta en el Mundial de Chile enfrentando a Nueva Zelanda

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia
Cultura y entretención

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas
Mundo

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

Israel no ve “problemas” en el despliegue militar de apoyo a la flotilla que va rumbo a Gaza porque no cree que intervengan

Mahmud Abbas llama ante la Asamblea General de la ONU a “dejar de usar el hambre como arma de guerra” y pide el fin de la guerra

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?