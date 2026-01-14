SUSCRÍBETE POR $1100
    Del mar al asfalto: el exclusivo Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

    La marca italiana mostró en el Salón de Bruselas una serie limitada de solo 10 unidades, desarrollada junto al equipo de vela Luna Rossa y centrada en la eficiencia aerodinámica y el trabajo artesanal.

     

    El viento que empuja a un velero de la Copa América también puede dejar huella en un sedán deportivo. Esa es la idea detrás de la nueva Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una edición especial de nombre difícil de recordar que Alfa Romeo acaba de presentar en el Salón de Bruselas y que toma como referencia directa el mundo de la vela de alto rendimiento.

    La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa es el primer resultado concreto de la alianza entre Alfa Romeo y el equipo italiano Luna Rossa. Más que una acción de imagen, el proyecto se desarrolló como un trabajo conjunto en ingeniería, materiales y diseño, con una mirada compartida sobre el rendimiento y la innovación.

    MAXSARAROTTO

    El modelo se basa en la Giulia Quadrifoglio de producción, fabricada en la planta de Cassino, pero cada unidad pasa luego por un proceso artesanal que involucra a proveedores italianos especializados y al programa Bottega Fuoriserie, el espacio creativo del grupo enfocado en personalización y desarrollo técnico.

    Uno de los ejes centrales de esta versión es la eficiencia aerodinámica. El paquete específico en fibra de carbono, que incluye apéndices delanteros, perfiles inferiores, faldones laterales y un alerón trasero de doble perfil, permite generar hasta cinco veces más carga aerodinámica que la versión estándar.

    maxsarotto

    A 300 km/h, la cifra alcanza los 140 kilos de carga, manteniendo un equilibrio similar al del modelo base. Bajo el capó se mantiene el V6 biturbo de 520 caballos, asociado a un diferencial mecánico autoblocante, con foco en la estabilidad y la precisión en curva.

    La estética toma referencias directas del AC75 de Luna Rossa. La carrocería luce una pintura iridiscente aplicada a mano, con una librea bicolor y detalles en rojo. Por primera vez, los emblemas de Alfa Romeo aparecen sobre fondo rojo.

    maxsarotto

    En el interior, los asientos Sparco y los revestimientos incorporan gráficos y materiales inspirados en los equipos de la tripulación. Incluso se integró una lámina original de una vela Luna Rossa en el tablero, reforzando el vínculo entre ambos mundos.

    Fabricada en solo 10 unidades, todas ya asignadas, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa funciona como una pieza de colección y como anticipo de una colaboración que seguirá su curso rumbo a la próxima Copa América, que se disputará en Italia.

    Más sobre:NoticiasAlfa RomeoGiulia QuadrifoglioLuna RossaAutos DeportivosCopa AméricaSalón del Automóvil de Bruselas 2026

