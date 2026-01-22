SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nueva DFSK D1: la actualización de su primera pick-up en Chile

    La renovación de la camioneta incluye cambios en diseño, equipamiento y tecnología.

     

    Las pick-up representan más de una quinta parte de las ventas de vehículos nuevos en Chile, un mercado al que DFSK suma una nueva carta. Se trata de la renovada D1, el modelo con que hace tres años ingresaron al segmento en Chile. Llega con ajustes visibles en su imagen y una puesta al día en conectividad y seguridad, manteniendo su foco en el trabajo y el uso cotidiano.

    La nueva DFSK D1 muestra un frontal actualizado, con parrilla tipo panal, detalles cromados y un parachoques rediseñado. A esto se agregan nuevos faros y neblineros, que le dan una apariencia más actual dentro del segmento.

    De costado, incorpora llantas bitono aro 16, pisaderas laterales y barras de techo según versión. Sus dimensiones se mantienen, con una zona de carga capaz de transportar hasta 815 kilos, pensada para labores productivas y desplazamientos en distintas zonas del país.

    En el interior, la principal novedad es una pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El equipamiento incluye climatizador, tablero digital, asientos en ecocuero y volante multifunción. Las versiones 4x4 suman selector electrónico de tracción y asistentes orientados al manejo fuera del asfalto.

    En seguridad, todas las versiones cuentan con doble airbag, frenos ABS con EBD, control de tracción, asistencia en pendiente, cámara de retroceso, TPMS e ISOFIX.

    Motor y versiones

    La DFSK D1 utiliza un motor turbodiésel 2.3 litros, con potencias entre 145 y 161 Hp, asociado a cajas manual o automática. El esquema de suspensión y el despeje al suelo buscan responder a un uso exigente, tanto en ciudad como en caminos secundarios.

    “Es una camioneta pensada para el trabajo diario y también para un uso más familiar, con mejoras claras en tecnología y equipamiento”, señaló Maximiliano Meyer, gerente de DFSK Chile.

    La DFSK D1 ya está disponible en Chile, con precios desde $14.790.000 + IVA y garantía de tres años o 100 mil kilómetros.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosDFSKD1Pick UpCamionetas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Orellana aborda continuidad del Ministerio de la Mujer en próxima administración y afirma que “no es un capricho”

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”
    Chile

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año
    Negocios

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre acuerdo marco por Groenlandia y suspensión de aranceles

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes
    Tendencias

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido
    El Deportivo

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido

    “No entiende nada de fútbol”: en Argentina cuestionan la salida la Felipe Loyola rumbo al Pisa de Italia

    Arranca la liga argentina: las novedades y dudas que presenta la cuantiosa legión chilena en el fútbol transandino

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”
    Cultura y entretención

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania
    Mundo

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    The Wall Street Journal afirma que Trump busca un “cambio de régimen” en Cuba para finales de año

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer