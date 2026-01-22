Nueva DFSK D1: la actualización de su primera pick-up en Chile

Las pick-up representan más de una quinta parte de las ventas de vehículos nuevos en Chile, un mercado al que DFSK suma una nueva carta. Se trata de la renovada D1, el modelo con que hace tres años ingresaron al segmento en Chile. Llega con ajustes visibles en su imagen y una puesta al día en conectividad y seguridad, manteniendo su foco en el trabajo y el uso cotidiano.

La nueva DFSK D1 muestra un frontal actualizado, con parrilla tipo panal, detalles cromados y un parachoques rediseñado. A esto se agregan nuevos faros y neblineros, que le dan una apariencia más actual dentro del segmento.

De costado, incorpora llantas bitono aro 16, pisaderas laterales y barras de techo según versión. Sus dimensiones se mantienen, con una zona de carga capaz de transportar hasta 815 kilos, pensada para labores productivas y desplazamientos en distintas zonas del país.

En el interior, la principal novedad es una pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El equipamiento incluye climatizador, tablero digital, asientos en ecocuero y volante multifunción. Las versiones 4x4 suman selector electrónico de tracción y asistentes orientados al manejo fuera del asfalto.

En seguridad, todas las versiones cuentan con doble airbag, frenos ABS con EBD, control de tracción, asistencia en pendiente, cámara de retroceso, TPMS e ISOFIX.

Motor y versiones

La DFSK D1 utiliza un motor turbodiésel 2.3 litros, con potencias entre 145 y 161 Hp, asociado a cajas manual o automática. El esquema de suspensión y el despeje al suelo buscan responder a un uso exigente, tanto en ciudad como en caminos secundarios.

“Es una camioneta pensada para el trabajo diario y también para un uso más familiar, con mejoras claras en tecnología y equipamiento”, señaló Maximiliano Meyer, gerente de DFSK Chile.

La DFSK D1 ya está disponible en Chile, con precios desde $14.790.000 + IVA y garantía de tres años o 100 mil kilómetros.