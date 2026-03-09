SUSCRÍBETE
    Dos décadas sobre ruedas: la historia de Chery en Chile mira ahora a los SUV híbridos

    La firma china celebra un nuevo aniversario en el país y pone énfasis en los objetivos de su nueva etapa

     

    Hace dos décadas, los primeros autos de Chery comenzaron a circular por las calles chilenas. En ese momento eran una novedad dentro de un mercado que miraba con curiosidad a las marcas provenientes de China. Hoy, 20 años después, la firma celebra su aniversario con una presencia consolidada en el segmento SUV y una nueva apuesta por la electromovilidad.

    El inicio de esta historia se remonta a mediados de los años 2000, cuando el citycar IQ -conocido como QQ en otros mercados- y el primer Tiggo llegaron al país como parte del debut oficial de la firma. Aquellos modelos marcaron el punto de partida de una expansión que con el tiempo sumaría nuevos nombres al parque automotor chileno.

    Chery Tiggo 7 Pro Max PHEV

    Poco después aparecieron modelos como el S21 y el A516, seguidos por otros vehículos que ampliaron la oferta de la marca, entre ellos Destiny, Face, Skin -en versiones sedán y hatchback- y Beat. Durante esos años, Chery pasó de ser una marca emergente a formar parte del paisaje habitual de las calles del país.

    La era de los SUV

    Con el paso del tiempo, la familia Tiggo se transformó en el eje de la estrategia de la marca en Chile. Los distintos modelos de esta línea comenzaron a ganar presencia en el mercado local, impulsados por una mayor oferta de equipamiento, tecnología y diseño.

    En 2025, el Tiggo 2 se convirtió en el SUV más vendido en Chile dentro de su categoría, con 6.245 unidades comercializadas durante el año. Un dato que refleja la trayectoria de la marca en el país y la recepción que han tenido sus modelos entre los conductores locales.

    La marca también amplió recientemente su presencia en el segmento de las camionetas con el lanzamiento de la Himla, su primera pick-up en Chile. El modelo cuenta con una caja de carga de 1.276 litros, capacidad superior a 1.000 kilos y 36 puntos de amarre, características pensadas para distintos usos en la región.

    Electromovilidad en la nueva etapa

    En su aniversario número 20, Chery también presentó su nueva generación de SUV híbridos enchufables. Se trata de los Tiggo 7 Pro Max CSH, Tiggo 8 Pro Max CSH y Tiggo 9 CSH, modelos que combinan conducción eléctrica con motor a combustión.

    Según datos de la marca, los Tiggo 7 y Tiggo 8 PHEV pueden alcanzar autonomías eléctricas cercanas a los 90 o 95 kilómetros, mientras que el Tiggo 9 llega a una autonomía total cercana a los 1.400 kilómetros. Dependiendo de la versión, la potencia combinada supera los 300 HP.

    El desarrollo tecnológico también ha sido parte del recorrido de la marca. Uno de los hitos mencionados por la compañía fue el resultado del Arrizo 5 en pruebas de seguridad C-NCAP, donde obtuvo cinco estrellas.

    En años recientes, modelos de la familia Tiggo también han logrado evaluaciones destacadas en organismos internacionales como ANCAP, que analiza estándares de seguridad en vehículos comercializados en distintos mercados.

    A nivel de diseño, el Tiggo 7 recibió además un reconocimiento de la publicación japonesa Car Styling, que destacó el lenguaje de diseño desarrollado por la marca en su portafolio global.

    Más sobre:NoticiasCHERYSUV híbridosTiggoelectromovilidad

