El debut del Omoda C4 lidera la Cumbre de Usuarios de la marca

En Wuhu, China, la Cumbre Internacional de Usuarios Omoda | Jaecoo 2025 presentó su visión para el futuro de la industria automotriz, que une innovación, sostenibilidad y experiencias digitales bajo el lema “Co-create, Co-define”.

Más que una exposición, el evento se transformó en una plataforma de colaboración donde usuarios, ingenieros y diseñadores imaginan juntos la movilidad del futuro.

El epicentro de la muestra fue la futurista “X Exploration Base”, un espacio al aire libre donde la marca desplegó su nuevo SUV Omoda C4, inspirado en la estética japonesa mecha.

Con líneas angulosas, trazos afilados y detalles mecánicos a la vista, este modelo inaugura un lenguaje visual que fusiona tecnología y diseño emocional. Además, incorpora un interior inmersivo con materiales de alta calidad, iluminación ambiental y un habitáculo e-sports que convierte la conducción en una experiencia similar al gaming.

El vehículo de entrada tiene un motor 1.5 aspirado, con una potencia de 114 Hp y 140 Nm de torque. La versión siguiente contará con un propulsor 1.5 turbo de 150 Hp y, la híbrida, uno 1.5 turbo, asistido por otro eléctrico, que sumará 220 Hp.

Su llegada a Chile está prevista para 2026, a un precio que partirá cerca de los $10 millones.

El encuentro también introdujo el concepto de movilidad disruptiva hecha a medida, con una plataforma de co-creación que permite a los usuarios definir funciones y personalizar sus vehículos a través del ecosistema Born Unique. Desde accesorios integrados hasta ideas como cafeteras o kits para camping, todo puede materializarse gracias a una pared interactiva electrónica donde las ideas cobran vida.

Otro de los protagonistas de la Cumbre fue AiMoga, un robot humanoide con navegación autónoma y aprendizaje continuo, diseñado para asistir a clientes en salas de exhibición y realizar presentaciones automatizadas.

La marca también mostró su sistema inteligente de estacionamiento remoto y los nuevos híbridos Omoda 5 y Jaecoo 5 SHS-H, con hasta 1.000 kilómetros de autonomía y equipamiento enfocado en seguridad, confort y sostenibilidad.

“Esta cumbre refleja fielmente nuestra visión. A través de nuestros vehículos electrificados y su serie de innovaciones, nos proponemos ofrecer más que modelos de alta eficiencia y seguridad. Buscamos crear una experiencia conectada y personalizada que represente el futuro de una movilidad sostenible y centrada en las personas”, aseguró Nicolás Pietrantoni, gerente general de Omoda | Jaecoo Chile