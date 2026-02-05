SUSCRÍBETE POR $1100
    El enigmático anuncio de Toyota se trataría de un SUV de tres filas

    Desde su sede en Estados Unidos, la marca japonesa ha jugado al misterio con su próximo lanzamientos, programado para el 10 de febrero.

     

    Toyota ha optado por el misterio alrededor de su próximo gran lanzamiento, que según algunos medios estadounidenses no sería otra cosa que un flamante SUV de tres corridas de asientos cuya presentación está programada para el 10 de febrero de 2026, y que se perfila como una pieza clave en la estrategia de la marca para competir en el segmento familiar y eléctrico.

    En los últimos días, la sede estadounidense de la automotriz japonesa ha ido liberando adelantos visuales que mantienen a fanáticos y mercados en vilo, pero la reciente imagen interior difundida por Toyota despejó gran parte de las dudas: la nueva carrocería exhibe claramente tres filas de asientos, confirmando que se trata de un modelo de gran tamaño y orientado al espacio para pasajeros.

    La fotografía teaser muestra un interior moderno, en el que se distinguen superficies limpias, una gran pantalla horizontal en el tablero, controles físicos para clima y audio, y una consola central robusta con botón de encendido. También se percibe un techo panorámico de generosas proporciones, un paquete tecnológico que indica una ambición más allá de los SUV tradicionales.

    La confirmación del SUV con tres corridas de asientos pone fin a la especulación inicial, que incluso incluyó teorías sobre un posible pick-up. En cambio, la revelación sugiere que la marca nipona podría estar preparando el sucesor del Highlander o incluso un nuevo SUV de la familia bZ, con variantes que incluirían motorizaciones híbridas, eléctricas o una combinación de ambas.

    Todavía no se ha revelado el nombre definitivo ni los detalles técnicos completos. Habrá que esperar al 10 de febrero para conocer oficialmente todas las claves de este nuevo SUV, que podría marcar un paso importante en la electrificación y renovación del catálogo de Toyota.

