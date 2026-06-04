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    El exclusivo bólido con que McLaren celebra sus 1.000 carreras en la Fórmula Uno

    El Artura 1000GP by MSO rinde homenaje a la historia de la escuadra británica en el Gran Circo con una configuración inspirada en el monoplaza MCL40 y una producción extremadamente reducida. Será solo para 10 clientes.

     

    El histórico hito de sus mil carreras en la Fórmula Uno, que celebra este fin de semana en el GP de Mónaco, es la inspiración para una de las creaciones más exclusivas de la firma británica: el nuevo Artura 1000GP by MSO.

    Basado en el modelo de producción, esta edición fue concebida por McLaren Special Operations (MSO) y estará disponible para apenas 10 clientes en todo el mundo.

    Su principal elemento distintivo es una decoración inspirada en el monoplaza MCL40 utilizado durante la celebración del Gran Premio número 1.000 del equipo, incorporando el característico patrón de camuflaje aplicado sobre el capó, los laterales y las carcasas de los espejos.

    Los compradores podrán elegir entre 12 combinaciones de colores exteriores, mientras que una placa conmemorativa exclusiva, terminada en Metallic Papaya Gold, refuerza el carácter coleccionable de esta edición limitada.

    Más allá de su estética exclusiva, el Artura 1000GP conserva intacta la base técnica que ha convertido al modelo en uno de los superdeportivos híbridos más avanzados del mercado. Su sistema de propulsión combina un motor V6 biturbo de 3,0 litros con un propulsor eléctrico, desarrollando una potencia conjunta de 700 hp (515 kW) y un par máximo de 720 Nm.

    Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,0 segundos, alcanza los 200 km/h en 8,3 segundos y llega a una velocidad máxima de 330 km/h. Además, incorpora una batería de 7,4 kWh que le permite recorrer hasta 33 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

    La historia de la escudería de Woking comenzó en 1963, cuando Bruce McLaren fundó su propio equipo con un pequeño grupo de mecánicos independientes. Su primera carrera en la F1 fue justamente en Mónaco, tres años después, por lo que este fin de semana es muy significativo.

    “En McLaren, los autos de carreras y de calle siempre se han caracterizado por la misma mentalidad, y el McLaren Artura 1000GP de MSO celebra esa base compartida. Refleja el entorno que Bruce creó”, aseguró Nick Collins, director ejecutivo de McLaren Group Holdings.

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