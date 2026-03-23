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    El Fiat 500 suma versión híbrida y reinterpreta su fórmula urbana

    El icónico modelo italiano evoluciona con un sistema mild hybrid, nuevas opciones de carrocería y mayor conectividad, manteniendo su enfoque en la movilidad citadina.

     

    Un nombre histórico dentro de la industria automotriz vuelve a actualizarse para adaptarse a las nuevas exigencias de movilidad. El Fiat 500 incorpora ahora una variante híbrida que introduce cambios en su propuesta mecánica y tecnológica, sin modificar su enfoque urbano ni su identidad visual.

    Fabricado en la planta de Mirafiori, en Turín, el modelo mantiene sus proporciones compactas y su diseño reconocible, pero suma ajustes en su equipamiento y en su arquitectura para responder a un escenario donde la eficiencia energética gana protagonismo. La nueva generación se ofrece en distintas configuraciones de carrocería, lo que amplía su alcance hacia distintos perfiles de usuario, desde quienes priorizan practicidad en ciudad hasta quienes buscan una experiencia de manejo más abierta.

    La principal novedad está en su sistema de propulsión, que incorpora un motor de tres cilindros asociado a una solución híbrida ligera de 12 voltios. Esta configuración permite mejorar el consumo y optimizar el funcionamiento en trayectos urbanos, donde predominan las detenciones y arranques frecuentes.

    En el interior, el modelo introduce una actualización en conectividad y visualización de información. La presencia de un sistema multimedia con pantalla central y compatibilidad inalámbrica con teléfonos inteligentes se complementa con un cuadro de instrumentos digital, configurando un entorno orientado a la interacción continua del conductor con el vehículo.

    El equipamiento también integra asistencias a la conducción enfocadas en el uso cotidiano, especialmente en entornos urbanos. Funciones como el frenado automático de emergencia, el mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tránsito forman parte de un conjunto que busca apoyar la conducción en escenarios de tráfico variable.

    La oferta considera distintos niveles de terminaciones, además de una serie especial vinculada a su origen industrial en Italia, que introduce elementos de diseño específicos.

    Más sobre:NoticiasFiatFiat 500autos híbridoscitycarelectromovilidad

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