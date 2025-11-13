El Hyundai Nexo se carga en 5 minutos y se alimenta de hidrógeno

Hyundai presentó la segunda generación del Nexo, su SUV con pila de combustible de hidrógeno, que refuerza el compromiso de la marca coreana con las energías limpias, aunque esta tecnología todavía no alcanza masividad.

La nueva versión ofrece 190 kW de potencia total y una autonomía estimada de 826 km bajo el ciclo WLTP, cifras que lo consolidan como uno de los vehículos de hidrógeno más avanzados del mercado.

UP STUDIO

Su sistema de propulsión fue completamente renovado. La batería auxiliar aumenta su capacidad de 40 a 80 kW, mientras que la pila de combustible incrementa su potencia bruta de 95 kW a 110 kW. En conjunto, el sistema eleva su rendimiento global de 135 kW a 190 kW.

Tiene una recarga rápida de cinco minutos y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, mientras que su velocidad máxima es de 179 km/h. Asimismo, es el primer vehículo de hidrógeno con capacidad de remolque de hasta 1.000 kilos.

En esta nueva generación, Hyundai optimizó también la capacidad de almacenamiento del hidrógeno, que alcanza los 6,69 kg, permitiendo mantener la autonomía sin comprometer el espacio interior.

Además, el modelo integra el sistema e-Handling, que adapta el comportamiento dinámico según el agarre, y una regeneración inteligente de energía que ajusta la frenada en función del terreno. Su función Vehicle-to-Load (V2L) permite alimentar dispositivos eléctricos externos, convirtiéndolo en una fuente móvil de energía limpia.

Sus dimensiones son mayores a su predecesor, con 4,75 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,64 metros de alto, además de una distancia entre ejes de 2,79 metros y una maletero de 993 litros (ampliable a 1.719)

El diseño sigue el lenguaje “Art of Steel”, con líneas modernas y robustas, texturas geométricas y una firma lumínica exclusiva denominada “HTWO lamps”. En el interior, destaca su amplitud y refinamiento: asientos “Premium Relaxation”, doble pantalla curva de 12,3 pulgadas y , materiales sostenibles y detalles de alta tecnología como espejos digitales para algunos mercados seleccionados.

La seguridad mantiene el estándar más alto, con estructura reforzada, hasta nueve airbags y más de 20 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS).

Su primer mercado será Corea del Sur, donde debería comenzar a comercializarse en las próximas semanas, para luego llegar a otros destinos, como Europa.