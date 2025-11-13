OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El Hyundai Nexo se carga en 5 minutos y se alimenta de hidrógeno

    La segunda generación del SUV de la marca coreana tiene una autonomía de más de 800 kilómetros.

     
    UP STUDIO

    Hyundai presentó la segunda generación del Nexo, su SUV con pila de combustible de hidrógeno, que refuerza el compromiso de la marca coreana con las energías limpias, aunque esta tecnología todavía no alcanza masividad.

    La nueva versión ofrece 190 kW de potencia total y una autonomía estimada de 826 km bajo el ciclo WLTP, cifras que lo consolidan como uno de los vehículos de hidrógeno más avanzados del mercado.

    UP STUDIO

    Su sistema de propulsión fue completamente renovado. La batería auxiliar aumenta su capacidad de 40 a 80 kW, mientras que la pila de combustible incrementa su potencia bruta de 95 kW a 110 kW. En conjunto, el sistema eleva su rendimiento global de 135 kW a 190 kW.

    Tiene una recarga rápida de cinco minutos y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, mientras que su velocidad máxima es de 179 km/h. Asimismo, es el primer vehículo de hidrógeno con capacidad de remolque de hasta 1.000 kilos.

    En esta nueva generación, Hyundai optimizó también la capacidad de almacenamiento del hidrógeno, que alcanza los 6,69 kg, permitiendo mantener la autonomía sin comprometer el espacio interior.

    Además, el modelo integra el sistema e-Handling, que adapta el comportamiento dinámico según el agarre, y una regeneración inteligente de energía que ajusta la frenada en función del terreno. Su función Vehicle-to-Load (V2L) permite alimentar dispositivos eléctricos externos, convirtiéndolo en una fuente móvil de energía limpia.

    Sus dimensiones son mayores a su predecesor, con 4,75 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,64 metros de alto, además de una distancia entre ejes de 2,79 metros y una maletero de 993 litros (ampliable a 1.719)

    El diseño sigue el lenguaje “Art of Steel”, con líneas modernas y robustas, texturas geométricas y una firma lumínica exclusiva denominada “HTWO lamps”. En el interior, destaca su amplitud y refinamiento: asientos “Premium Relaxation”, doble pantalla curva de 12,3 pulgadas y , materiales sostenibles y detalles de alta tecnología como espejos digitales para algunos mercados seleccionados.

    La seguridad mantiene el estándar más alto, con estructura reforzada, hasta nueve airbags y más de 20 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS).

    Su primer mercado será Corea del Sur, donde debería comenzar a comercializarse en las próximas semanas, para luego llegar a otros destinos, como Europa.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosHyundaiNexoSUVHidrógenoAutos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros abate a sujeto que atacó con un cuchillo a un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la medida

    Fiscalía reformaliza a Juan Beltrán por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    La misión especial de Solari de cara a la segunda vuelta de Jara

    Autoridades presentan estrategia anti-turbazos: contempla aumento de patrullajes por georeferenciación y uso de drones

    “El que no salta es paco”: el cántico que toca una fibra sensible a familiares de carabineros en el oficiliasmo

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Carabineros abate a sujeto que atacó con un cuchillo a un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica
    Chile

    Carabineros abate a sujeto que atacó con un cuchillo a un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica

    Fiscalía reformaliza a Juan Beltrán por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    La misión especial de Solari de cara a la segunda vuelta de Jara

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la decisión
    Negocios

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la decisión

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”
    Cultura y entretención

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales
    Mundo

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte