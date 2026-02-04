SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El icónico Audi A2 vuelve como su nuevo hatchback eléctrico

    La marca alemana traerá de vuelta el nombre A2 en un modelo 100% eléctrico, que debería llegar al mercado en 2027.

     

    Dentro de su ofensiva hacia la electrificación, Audi prepara una jugada estratégica: el regreso del emblemático A2. La marca alemana anunció que revivirá esta denominación legendaria para una nueva generación de auto eléctrico compacto, marcando su ingreso al segmento de entrada dentro de la gama e-tron y apuntando a convertirse en uno de sus modelos más accesibles en la nueva era eléctrica.

    Originalmente lanzado en 2000 y descontinuado en 2005, el hatchback fue reconocido por su diseño aerodinámico y estructura ligera, adelantándose a su tiempo en eficiencia. Más de dos décadas después, Audi buscará capturar el espíritu innovador del modelo clásico en una versión moderna 100% eléctrica que comenzará su producción con vista a iniciar ventas a comienzos de 2027.

    AUDI AG

    Según fuentes internas de la compañía, el nuevo A2 adoptará una estética de crossover compacto, aunque mantendrá elementos emblemáticos de su antecesor, como una silueta de volumen único, capó corto y una tapa trasera con ventana dividida, reinterpretados con un lenguaje de diseño actual.

    Esta mezcla de referencias clásicas y volumen moderno busca ofrecer funcionalidad, eficiencia y una presencia inconfundible dentro del mercado EV.

    El modelo, cuyas primeras imágenes ha publicado el sitio Autocar, formará parte de la familia e-tron de Audi —la línea que agrupa sus vehículos eléctricos— y se posicionará como el EV más accesible de la marca hasta ahora, con precios estimados que rondarían los US$41 mil.

    Este posicionamiento lo ubica por debajo de modelos como el Q4 e-tron, ampliando el alcance de Audi hacia nuevos segmentos de consumidores interesados en movilidad eléctrica.

    Originalmente, Audi había planeado basar el nuevo A2 en la plataforma SSP de 800V del Grupo Volkswagen, la arquitectura de próxima generación para vehículos eléctricos.

    Sin embargo, debido a retrasos en su desarrollo, el A2 será construido sobre la plataforma MEB, ya utilizada en modelos como el Volkswagen ID.3, una solución probada que permitirá equilibrar autonomía, costos y eficiencia.

    La variante de la plataforma MEB empleará arquitectura eléctrica de 400V con tracción trasera y baterías que, en términos comparativos, podrían ofrecer una autonomía mayor a los actuales hatchbacks basados en este esquema, gracias a la forma aerodinámica y diseño optimizado del nuevo Audi A2.

    Además de ocupar el espacio que dejarán modelos como el A1 y Q2, ambos previstos para cesar producción en 2026, el resurgimiento del A2 refleja la estrategia de Audi por redefinir su catálogo de entrada en el marco de la transición hacia un portfolio totalmente electrificado y tecnológicamente actualizado.

    Más sobre:NoticiasAudiA2HatchbackAutos compactosAutos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Lo más leído

    1.
    Así es el Volkswagen Tukan, la nueva camioneta que llegará a Chile en 2027

    Así es el Volkswagen Tukan, la nueva camioneta que llegará a Chile en 2027

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Mundo

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió