El icónico Audi A2 vuelve como su nuevo hatchback eléctrico

Dentro de su ofensiva hacia la electrificación, Audi prepara una jugada estratégica: el regreso del emblemático A2. La marca alemana anunció que revivirá esta denominación legendaria para una nueva generación de auto eléctrico compacto, marcando su ingreso al segmento de entrada dentro de la gama e-tron y apuntando a convertirse en uno de sus modelos más accesibles en la nueva era eléctrica.

Originalmente lanzado en 2000 y descontinuado en 2005, el hatchback fue reconocido por su diseño aerodinámico y estructura ligera, adelantándose a su tiempo en eficiencia. Más de dos décadas después, Audi buscará capturar el espíritu innovador del modelo clásico en una versión moderna 100% eléctrica que comenzará su producción con vista a iniciar ventas a comienzos de 2027.

AUDI AG

Según fuentes internas de la compañía, el nuevo A2 adoptará una estética de crossover compacto, aunque mantendrá elementos emblemáticos de su antecesor, como una silueta de volumen único, capó corto y una tapa trasera con ventana dividida, reinterpretados con un lenguaje de diseño actual.

Esta mezcla de referencias clásicas y volumen moderno busca ofrecer funcionalidad, eficiencia y una presencia inconfundible dentro del mercado EV.

El modelo, cuyas primeras imágenes ha publicado el sitio Autocar, formará parte de la familia e-tron de Audi —la línea que agrupa sus vehículos eléctricos— y se posicionará como el EV más accesible de la marca hasta ahora, con precios estimados que rondarían los US$41 mil.

Este posicionamiento lo ubica por debajo de modelos como el Q4 e-tron, ampliando el alcance de Audi hacia nuevos segmentos de consumidores interesados en movilidad eléctrica.

Originalmente, Audi había planeado basar el nuevo A2 en la plataforma SSP de 800V del Grupo Volkswagen, la arquitectura de próxima generación para vehículos eléctricos.

Sin embargo, debido a retrasos en su desarrollo, el A2 será construido sobre la plataforma MEB, ya utilizada en modelos como el Volkswagen ID.3, una solución probada que permitirá equilibrar autonomía, costos y eficiencia.

La variante de la plataforma MEB empleará arquitectura eléctrica de 400V con tracción trasera y baterías que, en términos comparativos, podrían ofrecer una autonomía mayor a los actuales hatchbacks basados en este esquema, gracias a la forma aerodinámica y diseño optimizado del nuevo Audi A2.

Además de ocupar el espacio que dejarán modelos como el A1 y Q2, ambos previstos para cesar producción en 2026, el resurgimiento del A2 refleja la estrategia de Audi por redefinir su catálogo de entrada en el marco de la transición hacia un portfolio totalmente electrificado y tecnológicamente actualizado.