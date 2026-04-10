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    El Kia Soluto se prepara para sumar en Chile una versión automática

    Uno de los autos más comercializados en el país durante 2026, y líder entre los modelos de la marca, aprovecha su éxito de ventas para anunciar la pronta incorporación de una nueva variante.

     

    Durante los tres primeros meses de 2026, el Kia Soluto suma 1.282 unidades comercializadas, cifras que lo ubican como el modelo de mejor desempeño de la marca en Chile, líder del segmento de pasajeros y octavo lugar de ventas en general.

    Por lo mismo, la firma coreana proyecta seguir fortaleciendo su oferta. Hacia finales del primer semestre, incorporará nuevas versiones del modelo con transmisión automática, ampliando las alternativas disponibles para quienes buscan un sedán eficiente, pero con mayores niveles de confort en la conducción diaria.

    Con 4,3 metros de largo, el modelo ofrece un interior amplio para cinco ocupantes, junto a un maletero de hasta 475 litros, uno de los más generosos del segmento, adaptándose tanto a un uso familiar como laboral. A nivel mecánico, equipa un motor 1.4 litros que entrega 94 Hp y 132 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades, logrando rendimientos de hasta 19 km/l en carretera y 17 km/l en ciclo mixto.

    En términos de equipamiento, incorpora pantalla táctil de 7” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, conectividad Bluetooth, puertos USB y mandos al volante. En seguridad, incluye airbags frontales, frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESC), asistente de partida en pendiente (HAC), cámara de retroceso y sensores traseros de estacionamiento.

    “El Kia Soluto cumple un rol fundamental dentro de nuestro portafolio, ya que entrega una solución de transporte cómoda, altamente equipada y con uno de los mejores rendimientos del segmento. Su propuesta responde de manera directa a las necesidades de movilidad de los clientes en Chile, lo que explica su consistente desempeño comercial”, comentó Branko Markovinovic, gerente de Planificación y Producto de la marca.

    Los números del Soluto representan casi un tercio de las ventas de Kia en Chile durante el primer semestre de este año, donde la firma coreana se ubica en cuarto lugar, con 4.572 unidades, detrás de Toyota (5.781), Suzuki (5.693) y Hyundai (4.952).

    Más sobre:NoticiasKiaSolutoSedánAutos automáticos

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