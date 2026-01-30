SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Omoda | Jaecoo saca cuentas alegres de sus primeros tres años

    La marca china aceleró su expansión internacional y avanzó hacia operaciones locales estables en Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente.

     

    Lo que partió como una operación acotada, hoy recorre 64 mercados. En tres años, Omoda | Jaecoo extendió su presencia fuera de China y en la actualidad destaca contar con más de 800 mil usuarios, en un proceso marcado por la apertura simultánea de redes de venta y servicio en distintas regiones.

    Europa, el Sudeste Asiático, América Latina y Medio Oriente fueron apareciendo como territorios clave en ese recorrido. En cada uno, la marca avanzó desde la instalación inicial hacia un funcionamiento con equipos locales, portafolios ajustados a las condiciones de cada país y estándares comunes de operación.

    Europa: un paso firme en mercados consolidados

    El camino europeo se volvió central. La marca resalta que en el Viejo Continente ya supera las 200 mil unidades acumuladas y el Reino Unido se transformó en un punto de referencia. En septiembre, las ventas mensuales pasaron las 10 mil unidades y, un mes después, lideró las ventas entre marcas chinas. El Jaecoo 7, con 2.611 unidades en octubre, ingresó al top 10 mensual del ranking de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). España, Polonia e Italia muestran una trayectoria sostenida.

    En el Sudeste Asiático, subrayan a Tailandia como mercado ancla. En noviembre, la marca encabezó ahí las ventas y matrículas de vehículos eléctricos puros con 2.498 unidades. Indonesia mostró una respuesta similar: los pedidos superaron las 10 mil unidades durante el primer mes tras el lanzamiento.

    En Sudamérica, Brasil superó las 1.600 unidades mensuales en noviembre, con un alza interanual de 45%. En Medio Oriente, el Jaecoo 7 cerró 2025 con más de 15 mil unidades en Israel, liderando las ventas del mercado local.

    Tecnología y respaldo

    La oferta de Omoda | Jaecoo incluye motores a combustión, eléctricos e híbridos, lo que permite responder a normativas e infraestructuras diversas. Las nuevas energías se han convertido en uno de los fuertes de la firma: según sus cifras, en 2025, superaron las 200 mil unidades comercializadas, con un crecimiento interanual de 585,25%.

    Además, la marca resalta su vínculo con el Grupo Chery, que en 2025 ocupó el lugar 233 del ranking Fortune Global 500.

    Asimismo, se ha adentrado en el desarrollo de tecnologías inteligentes más allá de los vehículos, con un robot desarrollado junto al equipo AiMoga, un robot humanoide capaz de asesorar a los clientes en los puntos de venta.

    Más sobre:NoticiasOMODAJAECOOGrupo CheryIndustria Automotrizranking Fortune

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

    Contraloría ordena a la Municipalidad de Longaví restituir más de $730 millones por pagos improcedentes

    Tiene agua caliente: fiscal judicial se constituyó en “Capitán Yáber femenino” en que Vivanco cumplirá prisión preventiva

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM
    Chile

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

    Contraloría ordena a la Municipalidad de Longaví restituir más de $730 millones por pagos improcedentes

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025
    Negocios

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Bolsa de Santiago extiende su caída tras sucesivos récords anotados en la semana

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    ¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid
    El Deportivo

    ¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid

    Los posibles rivales del Betis de Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio en la Europa League

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona
    Cultura y entretención

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE
    Mundo

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos