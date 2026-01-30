Omoda | Jaecoo saca cuentas alegres de sus primeros tres años

Lo que partió como una operación acotada, hoy recorre 64 mercados. En tres años, Omoda | Jaecoo extendió su presencia fuera de China y en la actualidad destaca contar con más de 800 mil usuarios, en un proceso marcado por la apertura simultánea de redes de venta y servicio en distintas regiones.

Europa, el Sudeste Asiático, América Latina y Medio Oriente fueron apareciendo como territorios clave en ese recorrido. En cada uno, la marca avanzó desde la instalación inicial hacia un funcionamiento con equipos locales, portafolios ajustados a las condiciones de cada país y estándares comunes de operación.

Europa: un paso firme en mercados consolidados

El camino europeo se volvió central. La marca resalta que en el Viejo Continente ya supera las 200 mil unidades acumuladas y el Reino Unido se transformó en un punto de referencia. En septiembre, las ventas mensuales pasaron las 10 mil unidades y, un mes después, lideró las ventas entre marcas chinas. El Jaecoo 7, con 2.611 unidades en octubre, ingresó al top 10 mensual del ranking de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). España, Polonia e Italia muestran una trayectoria sostenida.

En el Sudeste Asiático, subrayan a Tailandia como mercado ancla. En noviembre, la marca encabezó ahí las ventas y matrículas de vehículos eléctricos puros con 2.498 unidades. Indonesia mostró una respuesta similar: los pedidos superaron las 10 mil unidades durante el primer mes tras el lanzamiento.

En Sudamérica, Brasil superó las 1.600 unidades mensuales en noviembre, con un alza interanual de 45%. En Medio Oriente, el Jaecoo 7 cerró 2025 con más de 15 mil unidades en Israel, liderando las ventas del mercado local.

Tecnología y respaldo

La oferta de Omoda | Jaecoo incluye motores a combustión, eléctricos e híbridos, lo que permite responder a normativas e infraestructuras diversas. Las nuevas energías se han convertido en uno de los fuertes de la firma: según sus cifras, en 2025, superaron las 200 mil unidades comercializadas, con un crecimiento interanual de 585,25%.

Además, la marca resalta su vínculo con el Grupo Chery, que en 2025 ocupó el lugar 233 del ranking Fortune Global 500.

Asimismo, se ha adentrado en el desarrollo de tecnologías inteligentes más allá de los vehículos, con un robot desarrollado junto al equipo AiMoga, un robot humanoide capaz de asesorar a los clientes en los puntos de venta.