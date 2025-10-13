El potente tributo de BMW a su primer modelo con motor turbo

Como una forma de homenajear a uno de sus clásicos, BMW ha develado el M2 Turbo Design Edition 2026, una versión especial y limitada que rinde tributo al legendario BMW 2002 Turbo desarrollado entre 1974 y 75, aunque su debut fue en el Salón de Frankfurt de 1973.

Presentado durante el evento Motul Petit Le Mans en Road Atlanta, este modelo recuerda a uno de primeros desarrollados por BMW Motorsport (junto al 3.0 CSL E9) y al primer vehículo de producción de Europa, y de la marca, con motor turbo.

El M2 Turbo Design Edition sólo se ofrecerá en color Alpine White, adornado con rayas pintadas a mano de BMW Motorsport que recorren el capó, el techo y la tapa del maletero. En el capó se reproduce con diseño invertido la palabra “turbo”, una alusión directa al detalle del 2002 Turbo original legible en el espejo retrovisor.

La edición incorpora también el techo de carbono con tiras M tricolor integradas, un alerón trasero de carbono firmado por M Performance y distintivos “turbo” específicos. En las ruedas, de serie vienen los diseños M Dual-Spoke Style 930M en negro, con opción a llantas opcionales Style 1000M en acabado Gold Bronze mate.

Bajo la carrocería, BMW mantiene la misma mecánica del M2 estándar: un motor 3.0 litros S58, biturbo, que entrega 473 hp y 551 Nm. La transmisión es manual de seis velocidades, eliminando la opción automática para fortalecer el carácter clásico de esta edición limitada.

En cuanto a prestaciones, alcanza de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h, que puede elevarse a 285 km/h si se incluye el paquete M Driver’s Package.

El interior refuerza la experiencia temática con asientos deportivos M en cuero Vernasca negro y detalles en colores M, así como molduras de carbono y una placa “turbo” sobre el apoyavasos del túnel central.

El volante en Alcántara con calefacción, el sistema Live Cockpit Professional con Head-Up Display y carga inalámbrica son parte del equipamiento estándar. Para quienes busquen mayor ligereza, se ofrecen asientos tipo bucket en carbono como opción adicional.

BMW manufacturará esta edición en “números extremadamente limitados”, con producción iniciando en enero de 2026 y entregas previstas para el segundo trimestre. El precio base es de US$ 82.900.