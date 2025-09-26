SUSCRÍBETE
El primer Ferrari eléctrico se prueba bajo un camuflaje destartalado

Un prototipo en pruebas encubierto sugiere que la casa italiana está cerca de presentar al mundo su ingreso definitivo a la electromovilidad total.

 

Nunca un vehículo camuflado dio tan poca información y generó tanta especulación. En una táctica que ya se ha hecho costumbre, lo que a simple vista podría parecer un prototipo de una marca poco preocupada por la estética, es, sin embargo, el primer Ferrari 100% eléctrico.

Las últimas pruebas realizadas en Italia han permitido captar imágenes exclusivas que muestran un vehículo oculto bajo elementos de carrocería no definitivos, diseñado para despistar y disimular las líneas definitivas previo a conocer sus primeros detalles oficiales, que se esperan para el 9 de octubre en Maranello.

Durante el primer semestre, algunos medio aseguraron que el 100% eléctrico con que debutaría el Cavallino Rampante sería un SUV, a partir de las imágenes cazadas, surgieron versiones de que será una berlina deportiva, aunque su estatura es similar a la del Purosangue V12.

En lo que parece haber más acuerdos es que tiene cuatro puertas.

La puesta en escena de este prototipo no es casual. Ferrari debe enfrentar desafíos estratégicos de gran envergadura, en especial convencer a su exigente clientela de que un eléctrico puede sostener el característico sonido de los motores a combustión de la marca.

Si bien la primera entrega de algunos datos sobre el modelo será en octubre, su lanzamiento está pensado para 2026 y su llegada a la calle para algún momento del año siguiente. Respecto de su precio, versiones aseguran que rondaría los 500 mil euros (unos $560 millones).

