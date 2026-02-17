Estas son las marcas más seguras de 2026 según Consumer Reports

Qué tan eficaz es un auto a la hora evitar accidentes o de proteger a sus ocupantes cuando un siniestro es inevitable. Fueron parte de las premisas que tuvo en cuenta Consumer Reports en su más reciente clasificación, la cual distinguió a las marcas más seguras del mercado.

En el ranking denominado “Safety Verdict”, no solo se tomó en consideración el desempeño en pruebas de choque, sino también factores como la capacidad de frenado, el comportamiento dinámico, la eficacia de las tecnologías de prevención de siniestros y el diseño de las interfaces para evitar distracciones al volante.

“Un auto seguro tiene una conducción y frenado predecibles en el día a día y en emergencias, controles que no te distraen, tecnología que puede prevenir un accidente y un diseño que protege a los ocupantes si ocurre un accidente”, dice Emily A. Thomas, directora asociada de seguridad automotriz en Consumer Reports.

“La calificación del veredicto de seguridad facilita que los propietarios y compradores de autos comprendan el nivel de seguridad que brinda cada modelo”, añade Emily.

Mazda, la mejor

Tras el análisis, Mazda se convirtió en la marca más segura del mercado, con más de 80% de sus autos calificados con puntuación “mejor”.

A la marca de Hiroshima, le siguen Genesis y Acura, firmas de lujo de Hyundai y Honda, respectivamente. En tanto, que Lincoln y Hyundai cierran el top 5. Por su parte, Honda es la sexta de la tabla, seguida de Nissan, Audi, Subaru y Kia.

Volvo, referente mundial en lo que a seguridad se refiere, se ubica en la medianía de la tabla. Y es que, según Consumer Reports, la digitalización lo cambió todo:

“Quizás te preguntes por qué algunas marcas, incluidas aquellas conocidas por su seguridad, tienen un bajo porcentaje de vehículos con la mejor puntuación. Por ejemplo, aunque Volvo fue uno de los primeros fabricantes de automóviles en introducir innovaciones de seguridad como el cinturón de seguridad de tres puntos y los airbags laterales, no encontrarás a Volvo clasificado entre las mejores marcas. Esto se debe a que muchos de los vehículos modernos de la compañía, como el EX30, obtienen la puntuación de usabilidad más baja de Consumer Reports”.

“Si controlar las funciones de climatización o audio te distrae de la tarea de conducir, eso es un golpe contra la seguridad”, dice Jake Fisher, director sénior de pruebas de automóviles en Consumer Reports.

Ese mismo motivo también ha llevado a Tesla muy atrás en la tabla: “Los Tesla generalmente se desempeñan bien en las pruebas de choque e incluyen tecnología efectiva de prevención de accidentes, pero la dependencia del Model Y y el Model 3 de una pantalla central para la mayoría de sus controles puede ser una distracción. Los vehículos con el cuadro frente al conductor o con controles de limpiaparabrisas en una palanca intuitiva no requieren que el conductor aparte la vista de la carretera. Por esta razón, la marca se ubica cerca del final de nuestra clasificación”, indica Consumer Reports.