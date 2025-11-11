Este exclusivo descapotable viene de regalo por la compra de un departamento de US$30 millones

La exclusividad tiene nueva dirección: la torre Pagani Residences en North Bay Village, en Miami. Ahí se redefine el concepto de vivienda lujo, al fusionar diseño, automoción y servicios premium en un solo paquete.

Los precios de una vivienda en el lugar arranca cerca de los US$4 millones, mientras que las dos unidades duplex ubicadas en los pisos 28 y 29 se cotizan en US$30 millones y US$28,5 millones, respectivamente.

Cada una de estas residencias no solo ofrece más de 3.000 m² de superficie entre interiores y terrazas, sino que además incluye la posibilidad de adquirir un Pagani Utopia Roadster “Miami Edition”, un coche de altas prestaciones diseñado por Horacio Pagani exclusivamente para los propietarios del penthouse.

Los interiores, desarrollados por Pagani Arte, combinan mármoles exóticos, parqué de roble de diseño exclusivo, escaleras escultóricas, techos de cuatro metros, cocinas de lujo con electrodomésticos de alta gama y muros de vino con capacidad para 365 botellas.

Pero el lujo va más allá de la vivienda. Los dos Pagani Utopia Roadster Miami Edition de color azul metálico, inspirado en el cielo y el mar de la ciudad estadounidense, vienen incluidos en el trato.

El descapotable cuenta con un motor 6.0 V12 con doble turbo de origen AMG que desarrolla una potencia de 852 HP y un par máximo de 1.100 Nm. Está acoplado a una caja de cambios manual o manual automatizada de siete velocidades X-Trac con diferencial electromecánico. Su peso es de 1.280 kilos.

De este modelo se fabrican solo 130 unidades, dos de las cuales irán a los nuevos dueños de los departamentos de los pisos más altos de la residencia. Su precio es de US$3,4 millones.