Estos son los ganadores del premio Green Car Awards 2024, ¿alguna sorpresa?

El medio Green Car Journal anunció los ganadores de los premios denominados “Green Car Awards”, uno de los galardones más importantes a nivel medioambiental que lleva 19 años consecutivos (comenzaron en 2005) y cada vez toma mayor protagonismo, pues la oferta en la actualidad sigue aumentando.

Tal como está ocurriendo en nuestro país, los vehículos electrificados suman mayor protagonismo y ya suman 7.105 unidades. A nivel global el panorama es parecido, pero obviamente en mayor grado (sobre todo en el países asiáticos, el Viejo Continente y en Estados Unidos) y esto se refleja en un mayor número de autos electrificados como finalistas.

El prestigioso premio Green Car of the Year 2024 no es para un vehículo 100% eléctrico sino para un híbrido enchufable y es el Toyota Prius Prime. Este modelo se ha ganado su merecida reputación como modelo líder con conciencia ecológica desde su introducción en las carreteras estadounidenses en el año 2000 y derrotó en la final al Honda Acorrd híbrido, Ioniq 6, Hyundai Sonata y al Tesla Model 3.

El Toyota Prius Prime de quinta generación, ha evolucionado hasta convertirse en un vehículo ideal para el mercado, ya que cuenta con una alta eficiencia y conciencia ecológica que ha perdurado en el tiempo. Este modelo puede andar 70 km con batería y 965 km como híbrido.

El SUV ecológico del 2024 es para el Alfa Romeo Tonale, el primer híbrido enchufable de esta marca, quien derrotó en la final al Chevrolet Blazer EV, Dodge Hornet, Genesis GV70 Electrified y al Hyundai Kona.

Este SUV combina el estilo italiano con alta tecnología y experiencia de conducción inigualable. Su batería de iones de litio de 15,5 kWh, que se puede cargar en menos de tres horas con un cargador de nivel 2 de 240 voltios, permite al Tonale recorrer 54 km sin emisiones con la energía de la batería y ofrecer una autonomía total de 580 km.

El vehículo ecológico familiar 2024 en esta oportunidad es para el Mitsubishi Outlander híbrido enchufable, gracias a su eficiente autonomía de 61 km de autonomía eléctrica con batería y una autonomía total de 675 km. A su versatilidad se suma el Super-All Wheel Control de Mitsubishi, que permite una conducción segura en terrenos variables y en condiciones de carretera desafiantes.

Este último tuvo como finalista al Kia EV9, Mazda CX-90 PHEV y al Toyota Grand Highlander.