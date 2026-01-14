SUSCRÍBETE POR $1100
    Estos son los finalistas del Women Car of the Year 2026

    Se acaban de conocer los seis modelos ganadores por categoría, dejando para comienzos de marzo la definición del mejor del año.

     

    Desde autos eléctricos pensados para la ciudad hasta un 4x4 de vocación clásica, el Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) reveló los resultados por categoría de su edición 2026.

    La votación estuvo a cargo de 84 periodistas automotrices de 54 países, donde Chile estuvo presente a través de Francisca Muñoz y Paola Leyton, quienes formaron parte del proceso de análisis y pruebas de manejo. En total, compitieron 55 modelos lanzados durante 2025 en al menos dos continentes o 40 mercados.

    Estos seis ganadores por serie anunciados avanzan a la ronda final para definir al mejor del año, cuyo vencedor se anunciará en el canal de YouTube de WWCOTY durante la semana de celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

    Además de los ganadores por categoría, se entregaron dos premios especiales para Renault (Mejor Tecnología), por el desarrollo de plataformas eléctricas dedicadas, como AmpR Small y AmpR Medium, y Ford (Sandy Myhre), por su trabajo sostenido en materia de equidad de género.

    Los ganadores por categoría

    Nissan Leaf (Auto Compacto)

    Fue reconocido en esta categoría por su enfoque directo en el uso diario. Es un modelo 100% eléctrico pensado para desplazamientos urbanos y suburbanos, con una conducción suave y silenciosa. Su diseño prioriza el espacio interior y la facilidad de manejo, evitando soluciones complejas y apostando por una experiencia eléctrica simple y comprensible para distintos tipos de usuarios.

    Škoda Auto

    Skoda Elroq (SUV Compacto)

    Un SUV compacto eléctrico que ofrece distintas configuraciones de potencia, entre 170 y 286 caballos. Destaca por sus mejoras aerodinámicas y un interior funcional, orientado a la comodidad de los ocupantes. Según el ciclo WLTP, puede superar los 500 kilómetros de autonomía, lo que lo hace apto tanto para ciudad como para trayectos más largos.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    Mercedes-Benz CLA (Sedán)

    Un sedán compacto de estilo coupé que pone el acento en la tecnología y el confort. Su interior incorpora una alta digitalización y materiales de buena percepción, junto a una conducción equilibrada que privilegia el aislamiento acústico y la comodidad en viajes largos. También recibió el premio como el Mejor Auto Europeo del año.

    Hyundai Ioniq 9 (SUV Grande)

    Pensado para familias y recorridos extensos, se trata de un SUV eléctrico de gran tamaño que ofrece un interior amplio y flexible. Su planteamiento apunta a facilitar el uso cotidiano, con especial atención al confort de todos los pasajeros. La propuesta busca responder tanto a la rutina diaria como a viajes de larga distancia.

    Toyota 4Runner (4x4)

    Un todoterreno, con chasis independiente y una orientación clara al uso fuera del asfalto. La robustez, la confiabilidad mecánica y la capacidad real en terrenos complejos fueron claves en su elección. Su diseño funcional se mantiene al margen de modas pasajeras y apuesta por la durabilidad.

    Lamborghini Temerario

    Lamborghini Temerario (Auto Exclusivo)

    Es un superdeportivo que introduce una nueva estructura de aluminio y un sistema de propulsión híbrido, que combina un motor V8 biturbo con tres motores eléctricos. El desarrollo técnico está orientado a una experiencia de conducción intensa, integrando electrificación sin perder el carácter propio de la marca.

