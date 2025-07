Expo Internacional de Autos Chinos 2025: toda la tecnología del Dragón Asiático en un solo lugar

Desde el jueves 24 hasta el domingo 27 de julio se realizará la segunda edición de la Expo Internacional de Autos Chinos en el centro de eventos Espacio Riesco, una iniciativa del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de la Industria Automotriz.

La muestra busca exhibir lo último en innovación y tecnología en movilidad terrestre, donde se podrán encontrar automóviles de pasajeros, comerciales, maquinaria y camiones.

La entrada a la Expo es gratuita para todos los asistentes, quienes además podrán participar por uno de los cuatro JAC cero kilómetros que se sortearán diariamente en el recinto ferial. El horario será jueves a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 18.00 hrs, mientras que el domingo las puertas abrirán a las 10 de la mañana y cerrarán a las tres de la tarde.

La feria tendrá más de 15 marcas expositoras presentes en el mercado chileno, como XCMG, Foton, JMC, JAC, Changan Auto, MG, Shacman, entre otras.

BASES DEL CONCURSO

“SORTEO 4 AUTOS JAC – Expo Autos Chinos Edición Chile 2025”

1. ORGANIZADORES DEL CONCURSO

COMERCIALIZADORA GC S.A., RUT 76.058.347-2, con domicilio en Avenida Apoquindo N° 4660, piso 10, comuna de Las Condes, en adelante “La Tercera”, junto con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional – Rama de la Industria Automotriz, en el marco de la Expo Autos Chinos Edición Chile 2025, han organizado un concurso denominado “Sorteo 4 Autos JAC – Expo Autos Chinos Edición Chile 2025”.

2. CONTENIDO Y MECÁNICA

El concurso se desarrollará desde el día 24 de julio de 2025 hasta el 27 de julio de 2025, ambos inclusive. Participan todas las personas mayores de 18 años que ingresen presencialmente a la Expo Autos Chinos Edición Chile 2025 y completen el proceso de registro personal en el acceso. Cada visitante deberá proporcionar nombre completo, RUT, correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento y aceptar las bases del sorteo. El registro será válido una vez por persona por día. Las inscripciones válidas se considerarán hasta las 17:59 hrs. de cada jornada, salvo el 27 de julio, donde cerrarán a las 14:59 hrs.

La Expo Internacional de Autos Chinos 2025 se llevará a cabo desde el jueves 24 hasta el domingo 27 de julio en Espacio Riesco. La entrada es gratuita. Horarios del evento: Jueves a sábado: de 10:00 a 18:00 hrs. Domingo: de 10:00 a 15:00 hrs

3. PARTICIPANTES

Participan en el concurso todas las personas mayores de edad que ingresen al evento, completen el proceso de acreditación y registro en el ingreso del recinto durante los días indicados. No podrán participar empleados del organizador ni de las marcas automotrices involucradas, ni sus familiares directos. Si una misma persona se registra más de un día en el evento, participará en el sorteo correspondiente a cada jornada. Sin embargo, en caso de resultar ganadora, no podrá repetir el premio, por lo que será retirada de la base para los sorteos siguientes. Cada persona podrá participar una (1) vez por día. El registro se valida por RUT/Cédula de Identidad y no se permite más de una inscripción por día por persona.

4. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

No podrán participar en el concurso los empleados de COPESA S.A., ni los miembros del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional – Rama de la Industria Automotriz. Asimismo, se excluye de la participación a los integrantes de la organización del evento,o Marca que entrega el premio, incluyendo a las agencias vinculadas a la producción o campañas, así como a sus parientes por consanguinidad o afinidad.

5. DURACIÓN Y TERRITORIO

El concurso será válido solo en territorio chileno y durante los días 24, 25, 26 y 27 de julio de 2025. La Tercera, por razones de fuerza mayor, se reserva el derecho de cancelar anticipadamente el concurso, informando al efecto a los participantes, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de La Tercera. La Tercera se reserva el derecho a realizar modificaciones, o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios de las bases.

6. FECHA Y LUGAR DEL SORTEO

Se realizarán cuatro sorteos, uno por cada día del evento, por lo tanto habrán 4 ganadores en total. Los sorteos se realizarán al día siguiente del registro correspondiente, a partir de las 12:00 hrs. Todos los sorteos serán realizados mediante una herramienta digital aleatoria y el proceso será grabado.

7. PREMIO

Se sortearán cuatro (4) automóviles JAC modelo eJS1, sin elección de color, uno por cada día del evento. El premio no incluye permiso de circulación, SOAP, mantenciones ni Seguro, solo el auto. El valor referencial del vehículo es $ 16.990.000 IVA incluido.

8. ENTREGA DEL PREMIO Y PROMOCIÓN DEL RESULTADO.

El ganador será notificado al correo o teléfono registrado en la acreditación del evento por un mienbro de La Tercera o de la agencia encargada de la producción del evento. El ganador tendrá 3 días hábiles a partir de la recepción del correo para contestar de lo contrario perderá la posibilidad de recibir el premio. Si el ganador no responde el correo en este plazo se entenderá que renuncia al mismo y La Tercera podrá disponer de éste en la forma que estime conveniente.

La entrega del premio estará a cargo de la marca JAC Motors. El ganador será contactado directamente por un representante asignado de JAC, quien coordinará el proceso de entrega, la cual se realizará a partir de 30 días después del sorteo. El vehículo será entregado sin costo por JAC Motors. El ganador deberá firmar un acta de recepción y aceptar los términos del traspaso conforme a la normativa chilena. El premio no será canjeable ni sustituible por dinero. No se enviará el premio a regiones ni se costeará el traslado del ganador, ni de acompañante alguno. En caso de que el ganador esté fuera de la Región metropolitana podrá optar a hacer válido su premio costeando los gastos de traslado de manera personal.

9. PUBLICIDAD

Los participantes autorizan a La Tercera a utilizar sus datos personales conforme a la Ley N° 19.628. En caso de resultar ganador, autorizan la difusión de su nombre y foto en medios que La Tercera estime conveniente. Las bases del concurso estarán publicadas en latercera.com.

Por la sola circunstancia de participar en el concurso se entenderá que el participante conoce, comprende y acepta completamente las bases de este concurso y todas y cada una de las normas, reglas, términos y condiciones relativas a su participación y premiación, sin que por motivo alguno le esté permitido reclamar posteriormente su desconocimiento. En el caso de resultar ganador, el participante acepta la posibilidad de publicación y difusión de la entrega del premio, con su foto y nombre, en los medios que La Tercera estime necesario.

Las bases del concurso serán publicadas dentro de latercera.com canal MTonline.

El Participante, al proporcionar sus datos personales a través de la presente promoción, conoce, acepta y autoriza a La Tercera a utilizar y tratar de forma automatizada sus datos personales e información suministrada, los cuales formarán parte de la base de datos de La Tercera y podrán ser utilizados, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificar, ubicar, comunicar, contactar, enviar información y/o bienes al participante. Del mismo modo, acepta y autoriza el envío y/o transferencia de estos datos a terceros, así como cualquier otra utilización que La Tercera estime conveniente de acuerdo a la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de carácter personal.

10. RESPONSABILIDAD

Los organizadores no serán responsables por daños o perjuicios derivados de la utilización o canje del premio. El solo hecho de participar implica la aceptación total de estas bases y condiciones.

11. DISPOSICIONES GENERALES

La Tercera se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan, en caso de detectar irregularidades durante el concurso, tales como falsificación, suplantación de personas, adulteración de información, etc.