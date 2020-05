El familiar Faw R7 aterriza en Chile en tres versiones

Faw Auto amplía su gama en el país con el arribo del familiar R7. El modelo llega para ubicar pro encima del Crossover D60 y por debajo del SUV Besturn X80. El R7 se trata de un auto nacido de la imaginación del ingeniero Giorgetto Giugaro. “Estamos frente a un gran producto y eso ciertamente nos ilusiona mucho. Si logramos transmitir al público todas las bondades de este nuevo modelo, si somos capaces que las personas se puedan subir y probar este vehículo o que simplemente aprecien el diseño y equipamiento con el que viene el R7, estaremos frente a muy buenos resultados”, señaló Eric Griffiths, gerente general del Grupo Maco.

Faw R7

El nuevo Faw R7 ingresa a competir en el nicho de los SUV compactos, un subsegmento donde los vehículos de procedencia china se quedan con un 53% de la torta durante 2018, según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). Se ofrecerá en tres versiones, aunque todas con el mismo propulsor bencinero de 1.6 litros: Basic MT, Luxury MT y Luxury Hi Tech AT.

En aspecto, el modelo luce juvenil y atrevido. Mide 4.305 mm de largo, 1.780 mm de ancho y 1.655 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.600 mm. Su vista frontal se asemeja a la de un águila, gracias a focos que forman un efecto visual amplio y coherente. La parte trasera, en tanto, está claramente dividida y la adición de spoilers deportivos y placas cromadas le agregan mucho estilo. Por los costados, resaltan llantas de aleación de 17″ de cinco radios dobles, disponibles de serie.

Faw R7

Otro aspecto a destacar está dado por el espacio para la carga. A capacidad completa, el Faw R7 dispone de 375 litros y de 1.350 con los asientos traseros abatidos.

Propulsor aspirado de 1.600 cc

El nuevo SUV de Faw R7 está equipado con un motor tetracilíndrico de 1.6 litros con tecnología Volkswagen. El bloque entrega una potencia de 114 Hp y un torque de 155 Nm a las 4.200 rpm, cumpliendo con la normativa Euro V. Posee dos opciones de transmisión, una caja automática CVT de seis marchas y otra manual de cinco velocidades.

En lo que a seguridad se refiere, logró puntuación de cinco estrellas en las mediciones de la C-NCAP (China New Car Assessment Program) que mide la seguridad pasiva de vehículos nuevos basándose en su comportamiento en pruebas de impacto frontales y laterales. En todas sus versiones incluye cinturones traseros de tres puntas y frenos ABS EBD. Las versiones Luxury MT y Luxury Hi Tech AT, en tanto, suman ESP, control de tracción y asistente de partida en pendiente.

Faw R7

El apartado equipamiento se compone de neblineros frontales halógenos, mando a distancia de apertura de puertas, volante ajustable en altura, asientos traseros abatibles con modalidad 60:40, cierre centralizado, alzavidrios traseros y delanteros eléctricos, aire acondicionado, sensor de retroceso, regulador de la intensidad de la luz en el panel de instrumentos, barras portaequipajes en el techo, spoiler trasero con tercera luz de freno incorporada y radio con una pantalla LED de ocho pulgadas con conexión AUX, Bluetooth y USB, y cámara de retroceso. Dentro de los opcionales, destacan el sistema inteligente de apertura de llaves (key less), sistema multifunción al volante con comandos de audio y velocidad crucero, sunroof eléctrico, espejos exteriores de control eléctrico con intermitentes incorporados, pantalla de 9 pulgadas y asientos de ecocuero.

"Nuestras proyecciones comerciales con el Faw R7 para lo que queda de 2018 son de 250 unidades, para en un año completo alcanzar las 700 unidades, cifra que nos dejaría más que conformes. El vehículo tiene todos los atributos para transformarse en un modelo con mucha aceptación por parte de los usuarios, que sin duda se sorprenderán por sus prestaciones", agregó Griffiths.

El nuevo SUV Faw R7 estará disponible a contar de este mismo fin de semana en toda la red de Faw y Grupo Maco a lo largo de Chile, a un precio de lista de $7.490.000 para la versión Basic MT, de $9.290.000 para la opción Luxury MT y de $10.690.000 para la variante Luxury Hi Tech AT. La garantía del modelo corresponde a 4 años ó 120.000 kilómetros, lo que primero suceda. Finalmente, en relación a la gama de colores, está disponible en seis opciones: blanco, plata, gris, azul, rojo y café.