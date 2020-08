Felipe Massa pone fin a su paso por la Fórmula E sin ninguna victoria

La sexta temporada de la Fórmula E llegó a su fin. En la última fecha, el belga Stoffel Vandoorne se quedó con la victoria y consiguió llevar al equipo Mercedes al segundo lugar de la general en el campeonato, un enorme logro para el equipo alemán, que domina sin contrapeso en la Fórmula 1 y que en su primer año como marca oficial en la serie de autos eléctricos alcanzó el subcampeonato. La jornada, además, fue coronada para los germanos con el segundo lugar de Nyck de Vries, permitiéndole a Mercedes hacer el primer 1-2 de su corta historia.

Pero con el cierre de una temporada que dejó como campeón al portugués António Félix da Costa (DS Techeetah) también aparecieron los primeros anuncios con miras al próxima año, que comenzará su calendario con el Santiago e-Prix el 16 de enero en el Parque O’Higgins. Y entre las noticias más llamativas, una que marca la jornada es el alejamiento de Felipe Massa de la Fórmula E.

Felipe Massa (BRA), Venturi Formula E, Venturi VFE05

El brasileño, uno de los nombres más importantes del certamen y ex hombre de Ferrari en la Fórmula 1 (donde logró el subcampeonato de la máxima categoría del automovilismo) dejará de ser parte del Rokit Venturi Racing, según informó el equipo tras la carrera de hoy.

Cabe recordar que Felipe Massa había llegado a la organización dirigida por Susie Wolff en la pasada temporada luego de haberse alejado de la Fórmula 1.

Pero los resultados nunca fueron buenos para el brasileño, quien logró un tercer puesto en el E-Prix de Mónaco de 2019 como su mejor actuación en su temporada debut. Ese año terminó 15° en las posiciones.

En la temporada 2019/20, Massa no logró mejorar sus actuaciones y apenas obtuvo un noveno lugar en Santiago de Chile como su mejor carrera, lo que lo llevó a concluir 22° el campeonato de pilotos.

“Siempre fui un piloto vencedor, un piloto que logró victorias en todas las categorías en las que competi. Lamentablemente las cosas no estaban sucediendo como imaginaba. Tomé esta decisión y vine a estas últimas seis carreras prácticamente decidido de dejar el equipo.”, dijo el piloto brasileño en una declaración muy llamativa.

“Voy a seguir mi camino, todavía no sé qué voy a hacer, lo pensaré. Me encanta correr, me encanta competir, eso es lo que he hecho toda mi vida. Si tengo una buena oportunidad, donde me divierta, donde pueda tener lo que quiero, que es un coche competitivo para luchar por victorias y campeonatos, no pensaré dos veces antes de seguir.”, declaró Felipe Massa desde Berlín, dejando en claro que su alejamiento de la Fórmula E es definitivo.

Ranking de Pilotos Sexta Temporada Fórmula E

1. António Felix da Costa 158 puntos

2. Stoffel Vandoorne 87 puntos

3. Jean-Eric Vergne 86 puntos

4. Sebastien Buemi 84 puntos

5. Oliver Rowland 82 puntos