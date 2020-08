¡Ferrari estrena en Chile el F8 Tributo, el deportivo con el motor V8 más capaz del Cavallino Rampante!

En febrero de 2019 te contábamos de un estreno muy esperado por los fanáticos de Ferrari. La marca italiana de Maranello presentaba a nivel global al sucesor del 488 GTB, una máquina tan capaz que lleva colgado el cartel de tener adosado en el último tramo del chasis el corazón V8 más radical fabricado por Ferrari, premiado anualmente desde 2016 a la fecha como el Best Engine of the Year. Se trata del motor biturbo de 3.902 cc, que desarrolla 720 caballos y 770 Nm de par a 3.250 rpm. Así, logra una media de 185 caballos por litro de desplazamiento. “Cuando usted compra un Ferrari, está pagando por el motor. El resto se lo regalo”, decía Enzo Anselmo Ferrari...

Junto con el hecho que el motor crece en 50 caballos frente al auto que reemplaza, el F8 Tributo también es más ligero. Su carrocería, que se extiende a 4.611 mm de largo x 1.979 mm de ancho y 1.206 mm de alto, marca sobre la balanza 1.330 kilogramos (-40 kg.). De ese peso, 41,5% está en el eje delantero, mientras que el 58,5% restante va atrás sobre el eje que tracciona. La transmisión es automática doble embrague de siete marchas.

Las llantas son de 20″ de diámetro, vestidas por neumáticos de 245 mm de ancho delante y 305 mm de ancho atrás, los discos de freno tienen 398 mm delante y 360 mm atrás. Ferrari declara para el F8 Tributo un 0 a 100 km/h de 2,9 segundos, un 0 a 200 km/h en 7,8 segundos y una máxima de 340 km/h.

El Ferrari F8 Tributo -que estaba anunciado para el mercado local desde enero pasado- tiene un precio inicial a nivel local de US$ 295.000.