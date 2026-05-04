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    Ferrari Purosangue Handling Speciale: Maranello le hace mejoras a su SUV

    La nueva configuración eleva su dinamismo con ajustes de suspensión, cambios más rápidos y una experiencia sonora más intensa, sin perder su versatilidad diaria.

     
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    Ferrari introduce una nueva dimensión a su primer modelo de cuatro puertas con la configuración Handling Speciale para el SUV Purosangue. Esta opción, disponible bajo pedido, está pensada para quienes buscan una experiencia de conducción más deportiva, afinando tanto la respuesta mecánica como electrónica sin sacrificar el uso cotidiano.

    El corazón del modelo se mantiene intacto: un V12 atmosférico de 6,5 litros montado en posición delantera central, capaz de entregar 725 CV y girar hasta 8.250 rpm. Asociado a una transmisión de doble embrague de ocho velocidades y arquitectura transaxle, este conjunto garantiza una distribución de peso casi perfecta (49/51) y un rendimiento sobresaliente, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos.

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    La gran novedad de esta configuración está en la puesta a punto. La suspensión activa recibe una calibración específica que reduce los movimientos de la carrocería en un 10%, generando una sensación más compacta y precisa en curvas rápidas y cambios de dirección. Esto se traduce en una respuesta más inmediata a las órdenes del conductor, elevando el control y la confianza en conducción deportiva.

    También se han revisado las estrategias de cambio. En modos como “Race” y “ESC Off”, la caja ofrece transiciones más rápidas y contundentes, especialmente durante aceleraciones. En modo manual, los cambios se vuelven más agresivos a partir de las 5.500 rpm, reforzando la conexión entre conductor y máquina. A esto se suma una optimización del sonido en cabina, con un carácter más marcado en arranque y aceleración que resalta la esencia del V12.

    En el plano estético, el Purosangue Handling Speciale introduce detalles exclusivos que acentúan su identidad sin alterar su silueta. Nuevas llantas con acabado diamantado, inserciones en fibra de carbono, salidas de escape en negro mate y emblemas específicos distinguen esta versión. En el interior, una placa identificativa subraya su carácter único.

    A pesar de este enfoque más radical, el modelo conserva sus cualidades prácticas: cuatro plazas reales, habitabilidad y una posición de conducción elevada que lo hacen utilizable en el día a día. Así, Ferrari logra equilibrar dos mundos aparentemente opuestos: el confort de un gran turismo y la precisión de un deportivo puro.

    Con esta configuración, el Purosangue reafirma su posición como uno de los vehículos más singulares del segmento, capaz de combinar lujo, versatilidad y prestaciones extremas con el sello inconfundible de Maranello.

    Más sobre:NoticiasFerrariPurasangueSUVAutos deportivos

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