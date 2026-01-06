SUSCRÍBETE POR $1100
    Fiat amplía la gama del clásico 600 con una nueva versión Sport

    El modelo se incorpora a la gama con una propuesta orientada al uso diario, que suma detalles de diseño específicos y alternativas de motorización híbrida y eléctrica.

     

    Fiat acaba de lanzar en Europa el 600 Sport, una variante que se suma a la gama del modelo y que incorpora un enfoque más dinámico tanto en diseño como en conducción. El vehículo está pensado para estilos de vida activos y estará disponible en versiones híbridas y eléctricas, ampliando las alternativas de movilidad dentro del segmento.

    El vehículo retoma elementos del 600 original y los adapta a las necesidades actuales, combinando dimensiones compactas, espacio interior y equipamiento orientado al uso diario, pensado en familias jóvenes que les gusta la versatilidad.

    Diseño exterior e interior con identidad Sport

    En el exterior, el modelo incorpora una paleta de colores distintivos, entre ellos el nuevo verde ácido, que se combina con un techo negro en contraste. A esto se suman llantas de aleación de 18 pulgadas con terminación oscura, detalles en negro en parrilla, manillas y ópticas traseras, además del emblema Sport, elementos que refuerzan su carácter visual.

    El interior presenta una ambientación predominantemente negra, con tablero específico y asientos con tapicería deportiva. El habitáculo mantiene un buen nivel de espacio para los pasajeros y un maletero acorde al segmento, lo que permite compatibilizar uso familiar y desplazamientos urbanos.

    Mirko Re

    El Fiat 600 Hybrid Sport estará disponible con dos niveles de potencia: 110 y 145 Hp, asociados a un motor turbo T-gen3 y una transmisión automática de doble embrague. El sistema permite momentos de conducción en modo eléctrico, priorizando eficiencia en trayectos urbanos.

    Por su parte, el 600e Sport, totalmente eléctrico, cuenta con una batería de 54 kWh, una potencia de 156 Hp y una autonomía homologada de hasta 397 kilómetros, bajo el ciclo WLTP.

    Mirko Re

    En el mercado británico, los precios parten en £28.750 ($35 millones) para el híbrido de 110 hp, mientras que el de 145 hp y la versión eléctrica tienen un valor de £29.750 ($36,5 millones). Los pedidos se abren este mes y las primeras entregas están previstas para abril.

