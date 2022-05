Ford da a conocer la bestial potencia del Bronco Raptor

Hace un par de meses, Ford dio a conocer el Bronco Raptor, la versión más poderosa del todoterreno. Sin embargo, por aquellos días solo se mostraron imágenes y se informaron algunos datos, pero no los esperados caballos de fuerza o de sus capacidades dinámicas.

Pero no hay plazo que no se cumple ni deuda que no se pague. Y ahora la firma del óvalo comunicó que el Bronco Raptor sobrepasaría los 400 caballos para pelear de manera más directa con el Jeep Wrangler Rubicon 392.

En concreto, el nuevo todoterreno se moverá por un motor V6 EcoBoost de 3.0 litros con doble turbocompresor que desarrollará 418 caballos de potencia y 596 Nm de torque (de todas maneras quedó bajo el Rubicon 392 con 470 Hp).

Este bloque se encuentra asociado a una transmisión automática de 10 velocidades, con tracción a las cuatro ruedas.

En cuanto a capacidades, la firma indicó que dispone de siete modos todoterreno. Uno de los llamativos es el modo “Baja”, donde se activa un sistema turbo anti retraso para conducir a mayor velocidad en el desierto.

Otras modificaciones destacables van por la altura, que se eleva 33 centímetros; además, se mejora la suspensión con un mayor recorrido en cada uno de los ejes, lo que se agrega a ajustes en la configuración de los amortiguadores.

En cuanto al precio, en Estados Unidos tendrá un valor de US$ 68.500 dólares (unos 57 millone de pesos chilenos).