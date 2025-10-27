Ford detiene la producción de la F-150 eléctrica frente a un escenario de millonarias pérdidas

Ford acaba de dar un giro estratégico de gran envergadura. La producción de su pick-up eléctrica Ford F‑150 Lightning ha sido suspendida de forma indefinida, mientras la compañía prioriza los modelos de combustión e híbridos de su línea F-Series que resultan más rentables.

La determinación responde a múltiples factores convergentes, como una demanda más débil de la esperada para la Lightning, pero sobre todo por la interrupción en la cadena de suministro provocada por el incendio en la fábrica de aluminio de Novelis, en Oswengo, Nueva York.

Emre Gol with F-150 Lightning - Texas felix sanchez

Las estimaciones internas señalan que Ford podría enfrentar pérdidas por al menos US$1.000 millones, debido al impacto siniestro, lo que ha limitado la producción de los F-Series y obligado a reasignar las reservas de alumunio hacia los modelos a gasolina que generan mayor margen en Estados Unidos, con lo que la firma del óvalo azul espera contrarrestar esa importante baja en los ingresos.

Por lo mismo, generó un plan de acción que incluye contratar a 1.000 nuevos empleados e incrementar notablemente la producción de las F-150 de gasolina, cuya producción se espera crezca en más de 50 mil vehículos en 2026.

Se trata de un golpe duro para la marca estadounidense, dado que la F-150 Lightning suma más de 23 mil unidades en 2025, que la tienen como su pickup eléctrica más vendida, aunque todavía por debajo de las expectativas.