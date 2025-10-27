SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Ford detiene la producción de la F-150 eléctrica frente a un escenario de millonarias pérdidas

La marca estadounidense pausa indefinidamente el desarrollo de la Lightning, su pickup eléctrica más vendida, debido al incendio de una fábrica de aluminio.

 
Emre Gol with F-150 Lightning - Texas felix sanchez

Ford acaba de dar un giro estratégico de gran envergadura. La producción de su pick-up eléctrica Ford F‑150 Lightning ha sido suspendida de forma indefinida, mientras la compañía prioriza los modelos de combustión e híbridos de su línea F-Series que resultan más rentables.

La determinación responde a múltiples factores convergentes, como una demanda más débil de la esperada para la Lightning, pero sobre todo por la interrupción en la cadena de suministro provocada por el incendio en la fábrica de aluminio de Novelis, en Oswengo, Nueva York.

Emre Gol with F-150 Lightning - Texas felix sanchez

Las estimaciones internas señalan que Ford podría enfrentar pérdidas por al menos US$1.000 millones, debido al impacto siniestro, lo que ha limitado la producción de los F-Series y obligado a reasignar las reservas de alumunio hacia los modelos a gasolina que generan mayor margen en Estados Unidos, con lo que la firma del óvalo azul espera contrarrestar esa importante baja en los ingresos.

Por lo mismo, generó un plan de acción que incluye contratar a 1.000 nuevos empleados e incrementar notablemente la producción de las F-150 de gasolina, cuya producción se espera crezca en más de 50 mil vehículos en 2026.

Se trata de un golpe duro para la marca estadounidense, dado que la F-150 Lightning suma más de 23 mil unidades en 2025, que la tienen como su pickup eléctrica más vendida, aunque todavía por debajo de las expectativas.

Más sobre:NoticiasFordf-150lightningpick-upcamionetaautos eléctricoselectromovilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”
Cultura y entretención

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

Tonka Tomicic rememora su paso por MTV: “Se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal