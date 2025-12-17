Ford detiene producción del F-150 Lightning, su proyecto eléctrico más ambicioso

Ford ha confirmado que pone fin a uno de sus proyectos eléctricos más ambiciosos: la F-150 Lightning. La compañía reconoció que, aunque el producto es atractivo, la demanda y los números no justifican continuar, lo que llevará a un fuerte ajuste de US$19.500 millones en sus cuentas.

El mercado estadounidense es exigente, y la F-150 ha sido más que un simple todoterreno: es una herramienta de trabajo resistente, capaz de recorrer largas distancias, portar y arrastrar cargas pesadas, y adaptarse a todo tipo de terrenos. Para una marca en transición hacia la electrificación, parecía lógico crear una versión totalmente eléctrica. Sin embargo, las cifras y la demanda no acompañaron.

El CEO de Ford, Jim Farley, afirmó a CNBC: “Por mucho que me guste el producto, no tiene sentido. Pero un eléctrico con extensor de autonomía que recorra 700 millas (1.127 km) con un depósito lleno y que funcione 90% del tiempo en modo eléctrico es una mejor solución que los Lightning actuales”.

Ford reasignará los recursos del proyecto a la producción de pick-ups híbridas y a gasolina, además de instalaciones de almacenamiento de energía. Su objetivo es que, hacia 2030, los híbridos, eléctricos y eléctricos de autonomía extendida representen la mitad de sus ventas globales.

Farley aclaró que esta decisión no afectará los planes de vehículos eléctricos en Europa, donde la adopción de autos eléctricos es mayor. La compañía también desarrolla un proyecto eléctrico más racional, con una nueva plataforma universal y un pick-up compacto que podría venderse por US$30.000 antes de ayudas.

Además, busca sinergias con fabricantes como Volkswagen y anunció un acuerdo con Renault para incorporar tecnologías presentes en modelos como Renault 4, 5 y Twingo.