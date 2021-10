Ford promete más aptitudes con el anuncio del Bronco Everglades

En 2020 se produjo el renacimiento del Ford Bronco, uno largamente esperado por los fanáticos del tradicional 4x4. Desde ese minuto, la marca de Michigan solo se ha dedicado a fortalecer la presencia de la llamada ‘Familia Bronco’, que abre con el Bronco Sport que llegó a Chile en abril pasado. Sin ir más allá, en septiembre la firma confirmó el proyecto para poner en la calle en 2022 al Bronco Raptor y ahora se anuncia el Bronco Everglades, un modelo que crece en aptitudes gracias a la inclusión desde fábrica de un winche y un respiradero.

El anuncio lo realizó mediante Twitter Mike Levine, portavoz de Ford. En EE.UU. el Bronco puede ya ordenarse con un winche por un valor adicional de US$ 3.500, aunque este no viene puesto desde fábrica, como apunta a ser el gran diferenciador esta vez. Por su parte, si bien la marca no se ha referido a ello, se espera que el snorkel le otorgará al 4x4 de Ford una capacidad de vadeo aun superior a la que hoy declara de 850 mm.

Tampoco hay información respecto de si el Bronco Everglades -disponible desde mediados de 2022- estará impulsado por el motor 2.3 litros turbo o el más desenfadado, el 2.7 litros litros también con turbo. Ford lo dirá...