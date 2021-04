La Familia Bronco hace su estreno en el país en dos versiones del Ford Bronco Sport

Ford Chile lanzó este miércoles al primer integrante del renacido clan Bronco, que se destapó en Estados Unidos a mediados de 2020. Se trata del más pequeño de la manada, el Ford Bronco Sport, que debuta en dos cortes de equipamiento -Big Bend y Wildtrak-, impulsado por motores turboalimentados de 1.5 litros y 2.0 litros. El Bronco Sport destaca por un altísimo estándar en confort, equipamiento y seguridad, y por aptitudes off-road que prometen revolucionar el segmento. La renovada era Bronco abre con precios desde los $ 26.990.000.

Como te adelantábamos desde 2018, el Bronco Sport se basa en la plataforma C2 de Ford, la misma del Focus Active europeo y del nuevo Escape, que, por su parte, aterrizó en el mercado chileno en noviembre. En dimensiones, este modelo fabricado en Hermosillo, México, tiene 4.387 mm de largo, 1.783 mm (Big Bend) y 1.814 mm (Wildtrak) de alto y 2.088 mm de ancho, con un distancia entre ejes de 2.670 mm.

En capacidades fuera del asfalto también hay caminos aparte. Mientras el Bronco Sport de acceso tiene 198 mm de despeje al suelo y puede vadear 450 mm, el Bronco Sport Wildtrak cuenta con 224 de distancia del piso y sortea cauces con hasta 600 mm de altitud. El primero tiene ángulos de ataque, ventral y de salida de 21.7º, 18.2º y 30.4º, mientras que por su lado el Bronco Sport más radical mejora la apuesta hasta los 30.4º, 20.4º y 33.1º, respectivamente.

Mecánicamente, el Ford Bronco Sport Big Bend está impulsado por el motor turbo 1.5 litros EcoBoost de tres cilindros, que desarrolla 175 caballos y 258 Nm a 3.000 rpm, en tanto que el Wildtrak aloja bajo el capó el bloque 2.0 litros EcoBoost de cuatro cilindros que produce 240 Hp y 376 Nm a los mismos 3 mil giros del propulsor de base. Ambos están gestionados por una caja automática de ocho velocidades, con consumos mixtos homologados de 13,3 km/l, en el caso del Big Bend, y de 10,5 km/l para el Wildtrak.

Ambos modelos pueden empujar con las cuatro ruedas cuando se detecta falta de adherencia y cuentan con el sistema G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) para moverse entre modos de manejo Normal, ECO, Sport, Lluvia y Arena (el Wildtrak suma además los seteos para Lodo y Roca). El Bronco Sport Wildtrak tiene como exclusividad el bloqueo de diferencial trasero y utiliza llantas de 17 pulgadas para calzar neumáticos de mayor perfil (las de base son de 18″). Los amortiguadores de ambos Bronco Sport cuentan con topes de gas para evitar golpeteos al término del recorrido.

Equipamiento de alto estándar

En cuanto a la oferta en confort, el Bronco Sport cumple con solvencia. Se integran desde el modelo más asequible barras de techo horizontales, luneta de apertura independiente, piso lavable, espejos de ajuste eléctrico, sensor de lluvia, tecnología LED para las luces de circulación diurna, los neblineros y los faros delanteros y traseros, vidrios tinteados, climatizador, control crucero, destapador de botellas (en el marco del portalón), seis posavasos, tres tomas de 12 voltios, cluster de 4.2″, termómetro exterior, alzavidrio del conductor de un toque, luces en el portalón (que son capaces de iluminar 40 mt2), volante forrado en cuero con ajuste telescópico, pantalla central táctil de 8″ con enlace a Android y iPhone sin cables, seis parlantes, brújula, botón de encendido, smart key y puertos USB delanteros y traseros tipo A y tipo C.

Son exclusivos del Bronco Sport Wildtrak elementos como el faros delanteros con LED Signature, techo negro, climatizador dual, toma de corriente de 230 voltios en la zona de carga (como si fuera un enchufe domiciliario), compartimiento de objetos debajo de la banqueta trasera, tapiz de cuero, cluster de 6.5″, sistema de audio Bang & Olufsen de 10 parlantes y encendido de motor a distancia.

En seguridad, la base se compone de frenos ABS con distribución electrónica de la frenada, controles de estabilidad y de tracción, nueve airbags, alarma de ocupantes que no se han abrochado el cinturón, monitor de subinflado de neumáticos, anclajes Latch para sillas de niños, sistema de alerta SOS post colisión, asistente de partida en pendientes, sensor y cámara de retroceso con guías, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, sistema de mantenimiento de carril y frenado de emergencia autónomo con aviso, precarga de frenos y detección de peatones.

En el Bronco Sport tope de gama se suman control crucero adaptativo con Stop & Go, reconocimiento de señales de velocidad, sistema de centrado de carril y dirección asistida evasiva.

¿Valores? El Ford Bronco Sport Big Bend tiene un precio de lista de $ 26.990.000, en tanto el Bronco Sport Wildtrak sube a $ 29.990.000.

A continuación el video de presentación, producido por Ford Chile: