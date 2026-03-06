Geely presenta en Chile el EX2, un hatchback eléctrico de tracción trasera pensado para la ciudad

El mercado de los autos eléctricos suma un nuevo actor. Geely Chile anunció la llegada del EX2, su primer hatchback 100% eléctrico en el país, un modelo que apunta a la movilidad urbana con tracción trasera, tecnología digital y un enfoque en eficiencia y uso cotidiano.

El vehículo está desarrollado sobre la Arquitectura Eléctrica Inteligente Global (GEA) del fabricante y se suma al portafolio eléctrico de la marca en Chile, que el año pasado incorporó el EX5.

“La llegada del EX2 refuerza nuestra ofensiva de vehículos eléctricos en Chile. Tras el lanzamiento del EX5 el año pasado, reafirmamos nuestro compromiso con la democratización de la movilidad sostenible”, señaló Martín Xu, subgerente general de Geely Chile.

Según el ejecutivo, el modelo “destaca por su tecnología y seguridad, además de una relación precio-calidad que apunta al segmento de vehículos eléctricos urbanos”.

El EX2 llega al país luego de su expansión en distintos mercados. En China, el modelo ha superado las 40 mil unidades entregadas durante siete meses consecutivos. También se comercializa en más de 25 mercados y lidera ventas en Malasia.

En América Latina, su arribo comenzó en Brasil, donde el vehículo se ubicó entre los modelos eléctricos más vendidos desde su lanzamiento.

Uno de los rasgos técnicos del EX2 es su tracción trasera, poco habitual en este tipo de vehículos compactos. El sistema se combina con una distribución de peso 50/50 y un radio de giro de 4,95 metros, pensado para maniobras en entornos urbanos.

El hatchback incorpora un motor eléctrico de 114 caballos de fuerza y 150 Nm de torque, alimentado por una batería LFP de 39,4 kWh. La autonomía alcanza hasta 395 km bajo el ciclo NEDC y 325 km según medición WLTP.

En carga rápida, el sistema admite hasta 70 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 30% al 80% de batería en alrededor de 21 minutos.

En el interior, el EX2 integra una pantalla táctil de 14,6 pulgadas y un panel digital de 8,8 pulgadas, además de head-up display y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.

El modelo también incorpora el sistema Flyme Auto y un ecosistema de aplicaciones propio de Geely, junto con dos años de conexión a internet para el vehículo.

En términos de espacio, ofrece capacidad para cinco ocupantes, un maletero trasero de 375 litros y múltiples compartimentos interiores.

En seguridad incluye seis airbags y asistencias a la conducción como frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, control crucero adaptativo y cámara de visión 540°.

Versiones y precios

El Geely EX2 se comercializa en Chile en dos versiones: PRO y MAX.

La versión PRO tiene un precio de $16.990.000, mientras que la MAX llega a $18.490.000, valores que incluyen bonos de marca y financiamiento.

El modelo estará disponible en colores blanco, plata, verde y gris en la red de distribuidores de la marca a nivel nacional. Como incentivo de lanzamiento, los primeros 20 compradores recibirán un beneficio de carga gratuita por $500.000.