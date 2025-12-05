Guía Fórmula E 2026: la temporada eléctrica más intensa hasta ahora

La duodécima temporada de la Fórmula E arranca este sábado en Sao Paulo, marcando el inicio de la campaña más larga de la historia, con 17 carreras en 11 ciudades distintas.

Esta nueva campaña presenta varios cambios respecto de la anterior, ganada por Oliver Rowland con Nissan, tanto entre los pilotos, los equipos y el sistema de carreras.

Cambios de pilotos y equipos

Nick Cassidy dejó Jaguar para sumarse al debutante Citroën, que toma el lugar de Maserati; su puesto en el equipo británico lo toma António Félix da Costa. A la escudería del doble chevrón también arriba Jean-Éric Vergne, quien deja DS Penske, donde llega Taylor Barnard. Además, el sueco Joel Eriksson tomará el lugar Robin Frijns abandonó Envision. Felipe Drugovich, piloto de pruebas de Aston Martin en Fórmula 1, llega a Andretti. Nico Müller se suma a Porsche y Pepe Martí, a Cupra Kiro. Entre los equipos, también se marchó McLaren.

Nuevas reglas

Se mantiene el programa del fin de semana: sesión libre los viernes, otra en la mañana del sábado, y después, el plato fuerte: clasificación y carrera. Para las fechas dobles, dos libres el sábado (con su propia clasificación y carrera) y sólo una el domingo, antes de la qualy y del segundo E-Prix.

Si se modifica la clasificación: se reduce el tiempo disponible para los pilotos en la fase de grupos de 12 a 10 minutos.

El Attack Mode también se ajusta: las carreras con Pit Boost tendrán una sola activación, mientras que las pruebas sin Pit Boost mantienen dos.

Se elimina la obligación de completar el tiempo total de Attack Mode, aumentando la imprevisibilidad de la carrera. La potencia máxima sigue en 350 kW en duelos, salidas y modo de ataque, y la duración de las carreras se mantiene alrededor de 45 minutos, con gestión de energía y temperatura de batería como factores clave.

Calendario Fórmula E 2026

6 de diciembre: Sao Paulo (Brasil)

10 de enero: Ciudad de México

31 de enero: Miami (Estados Unidos)

13-14 de febrero: Yeda (Arabia Saudita)

21 de marzo: Madrid (España)

2-3 de mayo: Berlín (Alemania)

16-17 de mayo: Mónaco*

20 de junio: Sanya (China)

4-5 de julio: Shanghai (China)*

25-26 de julio: Tokio (Japón)*

15-16 de agosto: Londres (Reino Unido)*

*Fechas dobles

Equipos y pilotos