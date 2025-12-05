VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Guía Fórmula E 2026: la temporada eléctrica más intensa hasta ahora

    Con un calendario de 17 carreras, nuevas reglas y equipos, además de cambios de pilotos, este sábado arranca en Sao Paulo la 12ª campaña de la categoría.

     

    La duodécima temporada de la Fórmula E arranca este sábado en Sao Paulo, marcando el inicio de la campaña más larga de la historia, con 17 carreras en 11 ciudades distintas.

    Esta nueva campaña presenta varios cambios respecto de la anterior, ganada por Oliver Rowland con Nissan, tanto entre los pilotos, los equipos y el sistema de carreras.

    Cambios de pilotos y equipos

    Nick Cassidy dejó Jaguar para sumarse al debutante Citroën, que toma el lugar de Maserati; su puesto en el equipo británico lo toma António Félix da Costa. A la escudería del doble chevrón también arriba Jean-Éric Vergne, quien deja DS Penske, donde llega Taylor Barnard. Además, el sueco Joel Eriksson tomará el lugar Robin Frijns abandonó Envision. Felipe Drugovich, piloto de pruebas de Aston Martin en Fórmula 1, llega a Andretti. Nico Müller se suma a Porsche y Pepe Martí, a Cupra Kiro. Entre los equipos, también se marchó McLaren.

    DPPI

    Nuevas reglas

    Se mantiene el programa del fin de semana: sesión libre los viernes, otra en la mañana del sábado, y después, el plato fuerte: clasificación y carrera. Para las fechas dobles, dos libres el sábado (con su propia clasificación y carrera) y sólo una el domingo, antes de la qualy y del segundo E-Prix.

    Si se modifica la clasificación: se reduce el tiempo disponible para los pilotos en la fase de grupos de 12 a 10 minutos.

    El Attack Mode también se ajusta: las carreras con Pit Boost tendrán una sola activación, mientras que las pruebas sin Pit Boost mantienen dos.

    Se elimina la obligación de completar el tiempo total de Attack Mode, aumentando la imprevisibilidad de la carrera. La potencia máxima sigue en 350 kW en duelos, salidas y modo de ataque, y la duración de las carreras se mantiene alrededor de 45 minutos, con gestión de energía y temperatura de batería como factores clave.

    Calendario Fórmula E 2026

    • 6 de diciembre: Sao Paulo (Brasil)
    • 10 de enero: Ciudad de México
    • 31 de enero: Miami (Estados Unidos)
    • 13-14 de febrero: Yeda (Arabia Saudita)
    • 21 de marzo: Madrid (España)
    • 2-3 de mayo: Berlín (Alemania)
    • 16-17 de mayo: Mónaco*
    • 20 de junio: Sanya (China)
    • 4-5 de julio: Shanghai (China)*
    • 25-26 de julio: Tokio (Japón)*
    • 15-16 de agosto: Londres (Reino Unido)*

    *Fechas dobles

    Equipos y pilotos

    • Nissan: Oliver Rowland y Norman Nato.
    • Porsche: Pascal Wehrlein y Nico Müller.
    • Jaguar: Mitch Evans y António Félix Da Costa.
    • Mahindra: Nyck de Vries y Edoardo Mortara.
    • DS Penske: Taylor Barnard y Maximilian Günther.
    • Andretti: Jake Dennis y Felipe Drugovich.
    • Envision Racing: Sébastien Buemi y Joel Eriksson.
    • Citroën Racing: Nick Cassidy y Jean-Éric Vergne.
    • Cupra Kiro: Pepe Martí y Dan Ticktum.
    • Lola Yamaha: Lucas Di Grassi y Zane Maloney
    Más sobre:NoticiasFórmula EAutos eléctricosCitroenNISSANOliver Rowland

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El porcentaje clave con que Julio Ponce controlará a las Cascadas tras su reestructuración

    Retail Financiero critica a la Subtel por prefijos telefónicos por spam: “En lugar de ayudar a las personas, las perjudicará”

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023

    “Uno ve una agresión”: alcalde Palacios afirma que en esta segunda vuelta se ha visto la Jeannette Jara “real”

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    3.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    4.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    5.
    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”
    Chile

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    Firma danesa impulsa nuevo proyecto de energía fotovoltaica por US$500 millones
    Negocios

    Firma danesa impulsa nuevo proyecto de energía fotovoltaica por US$500 millones

    El porcentaje clave con que Julio Ponce controlará a las Cascadas tras su reestructuración

    Retail Financiero critica a la Subtel por prefijos telefónicos por spam: “En lugar de ayudar a las personas, las perjudicará”

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026
    El Deportivo

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Un año más: la UC logra las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”
    Cultura y entretención

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico
    Mundo

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Rusia acusa a la ONU de “distorsionar la realidad” con su resolución sobre los niños “trasladados a la fuerza”

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola