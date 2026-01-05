Gulf Oil refuerza su presencia en Chile con una línea de lubricantes
La marca internacional suma productos en el país, apoyada en una alianza estratégica con la empresa nacional Refax.
Gulf Oil International anunció oficialmente su ingreso al mercado chileno de lubricantes, marcando un nuevo hito en su estrategia de expansión en el país y en Latinoamérica.
Lo hará a través de una alianza con Refax, empresa chilena que asumirá el rol de distribuidor exclusivo, asegurando cobertura nacional y acceso a una amplia red de clientes a lo largo del país.
La operación contempla la distribución de la línea de lubricantes automotrices de Gulf desde Arica a Punta Arenas, a través de canales mayoristas y minoristas, incluyendo repuesteros, lubricentros y servitecas.
La apuesta responde al atractivo del mercado local, caracterizado por uno de los parques automotores más modernos de la región y una demanda creciente por productos de alto desempeño.
“Consideramos que el mercado chileno presenta condiciones muy favorables para el desarrollo de lubricantes de estándar superior. Por eso, decidimos convertir a Chile en un país estratégico dentro de nuestra planificación de largo plazo”, dijo Gastón Mienko, vicepresidente para Sudamérica de Gulf Oil International.
Por su parte, Refax incorporará la marca Gulf a su portafolio como parte de su estrategia de crecimiento y diversificación. La compañía chilena cuenta con operaciones en Perú, Colombia y México, además de una red logística robusta y una plataforma tecnológica que le permite operar con altos niveles de eficiencia y servicio.
“Gulf es una marca reconocida y confiable para los conductores. Esta alianza nos permite competir en grande y ofrecer lubricantes de alto estándar que responden a las necesidades reales del parque automotor chileno”, destacó Claudio Saldías, gerente de ventas de Refax.
El ejecutivo añadió que el objetivo conjunto es alcanzar un 5% de participación de mercado en el mediano plazo, apoyados en su oferta de lubricantes sintéticos y semisintéticos, para motores modernos, flotas y vehículos particulares.
