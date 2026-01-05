SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Gulf Oil refuerza su presencia en Chile con una línea de lubricantes

    La marca internacional suma productos en el país, apoyada en una alianza estratégica con la empresa nacional Refax.

     
    Andres Perez

    Gulf Oil International anunció oficialmente su ingreso al mercado chileno de lubricantes, marcando un nuevo hito en su estrategia de expansión en el país y en Latinoamérica.

    Lo hará a través de una alianza con Refax, empresa chilena que asumirá el rol de distribuidor exclusivo, asegurando cobertura nacional y acceso a una amplia red de clientes a lo largo del país.

    La operación contempla la distribución de la línea de lubricantes automotrices de Gulf desde Arica a Punta Arenas, a través de canales mayoristas y minoristas, incluyendo repuesteros, lubricentros y servitecas.

    La apuesta responde al atractivo del mercado local, caracterizado por uno de los parques automotores más modernos de la región y una demanda creciente por productos de alto desempeño.

    “Consideramos que el mercado chileno presenta condiciones muy favorables para el desarrollo de lubricantes de estándar superior. Por eso, decidimos convertir a Chile en un país estratégico dentro de nuestra planificación de largo plazo”, dijo Gastón Mienko, vicepresidente para Sudamérica de Gulf Oil International.

    Por su parte, Refax incorporará la marca Gulf a su portafolio como parte de su estrategia de crecimiento y diversificación. La compañía chilena cuenta con operaciones en Perú, Colombia y México, además de una red logística robusta y una plataforma tecnológica que le permite operar con altos niveles de eficiencia y servicio.

    “Gulf es una marca reconocida y confiable para los conductores. Esta alianza nos permite competir en grande y ofrecer lubricantes de alto estándar que responden a las necesidades reales del parque automotor chileno”, destacó Claudio Saldías, gerente de ventas de Refax.

    El ejecutivo añadió que el objetivo conjunto es alcanzar un 5% de participación de mercado en el mediano plazo, apoyados en su oferta de lubricantes sintéticos y semisintéticos, para motores modernos, flotas y vehículos particulares.

    Más sobre:NoticiasGulfRefaxLubricantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    Entre oraciones y euforia: la reacción de los artistas venezolanos a la captura de Nicolás Maduro

    Barry Joel Pollack: Quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    La planta de Michelin en Antofagasta apunta a aumentar su capacidad de reciclaje

    La planta de Michelin en Antofagasta apunta a aumentar su capacidad de reciclaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda
    Chile

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?
    Negocios

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Ya hay nómina de Chile para Copa Davis: los elegidos por Nicolás Massú para enfrentar a Serbia
    El Deportivo

    Ya hay nómina de Chile para Copa Davis: los elegidos por Nicolás Massú para enfrentar a Serbia

    Con Diego Moya como carta chilena y nutrida presencia internacional: las principales cartas del Ironman 70.3 de Pucón

    La dura crítica de Juan Tagle a Unión Española y Deportes Iquique: “Intentar interferir el torneo sería un daño muy grave”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Entre oraciones y euforia: la reacción de los artistas venezolanos a la captura de Nicolás Maduro
    Cultura y entretención

    Entre oraciones y euforia: la reacción de los artistas venezolanos a la captura de Nicolás Maduro

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    ¿Quién detiene a Una Batalla Tras Otra? El impulso de Paul Thomas Anderson en la carrera por los premios

    Barry Joel Pollack: Quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro
    Mundo

    Barry Joel Pollack: Quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    ONU advierte que intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso