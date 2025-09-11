GWM Tank 300 lanza su versión más equipada en Chile

GWM presentó en Chile una nueva versión del todoterreno Tank 300: la versión tope de línea 4WD Limited.

Sus mejoras más significativas pasan por dos aspectos. Uno de ellos es el equipamiento de confort y de seguridad, que incluyen detector de punto ciego (BSD), Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, cargador inductivo para celulares, espejo interior fotocromático y bandeja cubremaletero.

El otro ítem destacado de esta variante es que su motor turbo de 2.0 litros (217 Hp de potencia y 380 Nm de torque) cumple la norma Euro 6c, gracias a algunas mejoras que se le realizaron. Además, se optimizaron sus cifras de consumo: su rendimiento mixto ahora es de 9,8 km/l.

Lo que se mantiene inalterable son sus medidas de 4.760 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.903 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.750 mm, y sus capacidades todoterreno, como su despeje de 224 mm, capacidad de vadeo de 700 mm y ángulos de ataque y salida de 33° y 34°.

El precio del Tank 300 4WD Limited es de $31.490.000.

“La versión 4WD Limited llega para complementar nuestra gama Tank en el país, ofreciendo mayor confort y eficiencia a todos los amantes del manejo fuera de ruta, sin perder capacidades off-road”, aseguró Felipe Acevedo Carrillo, marketing manager de GWM.

Tankers 2025

La presentación del Tank 300 4WD Limited se realizó durante la segunda edición de Tankers, evento para los clientes de la marca que se realizó en Batuco Off-Road Track.

En una pista especialmente acondicionada, los amantes de la conducción fuera de ruta pusieron a prueba tanto sus capacidades al volante y las de sus vehículos en terrenos difíciles, en este caso sus Tank 300 y Tank 500.

SILVIA ALFAGEME

La instancia también sirvió para que los clientes de GWM pudieran conocer de cerca los modelos Tank 400 y Tank 700, los que incorporan la innovadora tecnología Hi-4T, un sistema híbrido inteligente y de tracción en las cuatro ruedas (4WD).