Híbrido y con 1.600 caballos: la reimaginación brutal de un Chevrolet Camaro de 1969

En una de las presentaciones más comentadas de la actual versión del SEMA Show 2025 en Las Vegas, el preparador estadounidense Blazin Rodz sorprendió con una versión completamente reinterpretada del legendario Chevrolet Camaro de 1969.

Lo que alguna vez fue el emblema del muscle car clásico, ahora renace como un híbrido de altas prestaciones con nada menos que 1.600 caballos de potencia combinada.

El corazón de esta máquina es un V8 biturbo R07 que entrega alrededor de 1.300 caballos, al que se suma un motor eléctrico axial delantero con unos 300 hp adicionales. La combinación de ambos sistemas no solo aporta una aceleración instantánea, sino también tracción total (AWD), permitiendo que el Camaro híbrido alcance una velocidad estimada superior a los 320 km/h.

El conjunto se apoya en una batería de 800 voltios y un avanzado sistema de gestión híbrida que coordina el reparto de potencia y la recuperación de energía. Todo el chasis ha sido rediseñado para soportar semejante rendimiento: carrocería de fibra de carbono, suspensión neumática con ajuste electrónico y piezas estructurales fabricadas mediante impresión 3D, que reducen el peso y optimizan la rigidez.

Más allá de las cifras, el Blazin Rodz Camaro busca reinterpretar el concepto de muscle car. Su diseño conserva la esencia agresiva del modelo original, pero la eleva con líneas modernas, luces LED minimalistas y una aerodinámica completamente revisada.

El interior también se moderniza con materiales premium, pantallas digitales y una experiencia de conducción configurable entre modos totalmente eléctricos o de máxima potencia combinada.

Por ahora, se trata de un proyecto y en el SEMA se ve un modelo a escala 1:3 con las especificaciones finales. Pero Blazin Rodz planea fabricarlo en una edición limitada, para la cual ya tiene un precio estimado: 1,6 millones de dólares.