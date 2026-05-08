Hot Wheels Legends Tour 2026 busca en Chile al próximo auto de colección

La pasión por los autos modificados y la creatividad automotriz vuelven a tomar protagonismo con el regreso del Hot Wheels Legends Tour 2026, la competencia internacional que busca el próximo vehículo que pasará de un garaje local a convertirse en un modelo oficial de la marca.

La iniciativa, que celebra su octava edición, abrió oficialmente sus postulaciones en Chile y promete reunir a fanáticos de la cultura tuning, constructores independientes y entusiastas del automovilismo en una de las vitrinas más importantes del mundo para proyectos únicos y personalizados.

El gran atractivo del certamen es que el auto ganador será inmortalizado como un modelo Hot Wheels a escala 1:64, integrándose al catálogo oficial de la marca y llegando a coleccionistas y fanáticos de todo el planeta.

La competencia no busca simplemente vehículos exóticos o costosos. El foco está puesto en proyectos auténticos, con identidad propia y una historia detrás, por lo que cada creación será evaluada bajo tres criterios fundamentales: autenticidad, creatividad y espíritu de garaje.

La organización busca autos que representen el ADN clásico de Hot Wheels: propuestas radicales, llamativas, de alto desempeño y capaces de romper esquemas tanto en diseño como en ejecución. También se valorará especialmente el trabajo artesanal, la dedicación invertida y el relato personal detrás de cada construcción.

Los inscritos tendrán además la oportunidad de presentar sus autos ante expertos de la marca y referentes de la industria automotriz. En cada país se elegirá un ganador local que avanzará a las finales regionales de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Posteriormente, los campeones regionales competirán en la Gran Final Global, donde se definirá qué vehículo será convertido oficialmente en un Hot Wheels.

Las inscripciones para Chile estarán abiertas hasta el próximo 14 de junio a través del sitio oficial de la competencia.