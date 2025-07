Hyundai Creta Grand: una buena actualización para la familia

El segmento de los SUV corresponde a la fecha a más del 50% de las ventas que se realizan en el mercado nacional. Ahí la importancia de ofrecer los productos adecuados, ir llenando espacio en los line up y a la renovación que deben tener para mantenerse actualizados, sobre todo por la gran oferta de productos que ofrecen las más de 90 marcas que conviven en el mercado local.

A pesar de que solo se trata de una facelift el Creta Grand modifica sus dimensiones y hoy es más grande que la versión saliente.

Por eso la importancia de la renovación del Hyundai Creta Grand. Se trata de un SUV compacto de tres corridas de asientos que se posiciona entre el Creta y el Kona. Se lanzó en el mercado nacional en marzo de 2022 y es el siete plazas más asequible de la marca.

“El nuevo Hyundai Creta Grand es un modelo pensado para acompañar a las familias en sus vidas cotidianas y momentos de desconexión con funcionalidad y comodidad a un precio accesible. Gracias a su nuevo y moderno diseño, este vehículo busca que cada viaje sea una experiencia segura y conectada para todos sus pasajeros”, dice Irene Gálvez, gerenta de Negocios de Hyundai en Chile.

El nuevo Hyundai Creta Grand está disponible en dos versiones de equipamiento: Go y Plus.

El facelift del nuevo Creta Grand se concentra en un nuevo frontal que sigue la línea del diseño global de la marca denominada “Sensouous Sportiness”, siendo ahora más ancha y alta, con un nuevo diseño de capó, con una grilla paramétrica en negro brillante, nuevas luces diurnas Led en forma de H, unidas por una tira que se extiende a lo ancho, mientras que el nuevo logo se ubica al centro. Dependiendo de la versión está el renovado diseño de las luces principales (halógenas o Led) que rodean la grilla, mientras que en la parte inferior hay una moldura satinada que alberga una toma de aire adicional, que le confiere un aire más aventurero al conjunto.

La nueva estética del Creta Grand se caracteriza por sus luces diurnas en forma de H, los renovados focos, parrilla y parachoques. joshua Williams

El la zaga también hay cambios y replica lo visto en el frontal, con nuevas luces traseras también en forma de H y unidas por una tira Led, nuevo diseño de parachoques y una salida de escape doble. Su lateral mantiene sus líneas, pero destacan la nuevas llantas de aleación tipo D bitono en aro 17′'.

En el interior mantiene ese habitáculo con una sensación de amplitud y comodidad para sus ocupantes, mientras se aprecia un rediseño total en el tablero en el cual hoy se encuentra un panel de instrumento digital de serie de 4,2″ que se complementa con su pantalla central táctil de 8″ con conexión inalámbrica para Android Auto y Apple Car Play, nuevas salidas de aire y todo en una misma tonalidad.

El salpicadero se renueva por completo en esta nueva entrega del Hyundai Creta Grand.

El Hyundai Creta Grand se ofrece en dos versiones: Go y Plus. De serie ofrece llantas de aleación de 17″ bitono, tapiz de tela, 5 puertos USB (4 tipo C y 1 tipo A), espejos eléctricos con intermitentes incorporados y sensor de luces, entre otros, mientras que en seguridad viene con seis aibags, frenos ABS on EBD y frenos de discos ventilados en las cuatro ruedas, ESC, asistente de arranque en pendiente, sensor de proximidad trasero y cámara de retroceso con guías dinámicas, entre otros.

Panel de instrumentos del Hyundai Creta Grand 2025.

La variante Plus suma climatizador Dual, barras de techo, cargador inalámbrico de celulares, espejos abatibles eléctricamente, botón de encendido y llave inteligente, control crucero y sensor de proximidad delantero.

A pesar de ser solo una actualización el Hyundai Creta Grand modificó en sus dimensiones, las cuales quedaron en 4.560 mm de largo (+60 mm), 1.800 mm de ancho (+10 mm), 1.670 mm de alto (-5 mm) y mantuvo su distancia entre ejes de 2.760 mm. En tanto las capacidades del maletero son de 180 litros (3 filas sin abatir), 561 litros (2 filas abatidas) y 1.670 litros (3 filas abatidas).

Por su parte, Hyundai Creta Grand conserva el bloque gasolinero 2.0 con 157 Hp y 191 Nm de torque, asociado a una caja manual de seis velocidades en la versión Go y una automática de seis marchas para la variante Plus.

Los precios de lista son:

Hyundai Creta Grand 2.0 Go 6MT: $ 21.790.000

Hyundai Creta Grand 2.0 Plus 6AT: $ 24.290.000